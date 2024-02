Emma, durante l’ultima serata del Festival di Sanremo, ha commosso tutti: la cantante, una volta terminata la sua esibizione, ha ringraziato il suo staff, la sua famiglia e una persona speciale.

Sanremo: la dedica speciale di Emma

Dopo essersi esibita con ‘Apnea‘, la cantante salentina ha preso la parola e ha fatto dei ringraziamenti: “Vorrei innanzitutto ringraziare l’orchestra meravigliosa, vorrei ringraziare te per l’opportunità e voglio dedicare questo meraviglioso Sanremo alla mia famiglia, al mio pubblico. Senza di voi non sarei arrivata fin qui. Tecnici e backliners, fonici, grazie a tutti“. Emma ha voluto anche ricordare suo padre Rosario, venuto a mancare poco più di un anno fa: “Voglio dedicare questo Sanremo a mio papà che è stato il primo a lanciarmi sul palco, che avevo appena 10 anni. Voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo” ha detto, commossa, la cantante.

Il rapporto tra la cantante e il padre

Il rapporto tra Emma e papà Rosario era molto stretto, tanto che Rosario è sempre stato per lei un punto di riferimento. “Il mio vecchio lupo“, con questo modo simpatico pare fosse solita Emma chiamare il suo papà.

