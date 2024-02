Dargen D’Amico ha lasciato ancora una volta il segno in questo Festival: il cantante, durante la sua esibizione ha baciato Mara Venier, presente in prima fila. Ecco il perché.

Sanremo: Dargen D’Amico e il bacio a Mara Venier, perché?

Dargen D’Amico, durante la sua esibizione, è andato da Mara Venier, seduta in prima fila all’Ariston, e l’ha baciata. Dietro a questo gesto c’è ancora una volta il FantaSanremo. Infatti, il regolamento del gioco prevede il bonus rosa, che è nato lo scorso anno dopo che Rosas Chemical ha baciato Fedez. I punti bonus sono dieci se si bacia una persona del pubblico, sulla bocca raddoppia e alla francese triplica. Dargen D’Amico ha poi baciato nuovamente la conduttrice e le ha regalato i fiori.

Cos’è il FantaSanremo?

Il FantaSanremo è un fantasy game basato sul Festival di Sanremo, consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara. Il gioco è diventato un fenomeno nazionale con l’edizione 2022: in quell’occasione ha raggiunto il mezzo milione di squadre iscritte e molti degli artisti in gara si sono prestati al gioco, coinvolgendo anche Amadeus.

