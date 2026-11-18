(Adnkronos) –

‘Chiara’, il documentario su Chiara Ferragni di Carmen Vogani, con la regia di Leandro Manuel Emede sarà disponibile da lunedì 23 novembre su Netflix. Nel doc – prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), l’imprenditrice digitale si racconta dopo due anni di silenzio “ripercorrendo il periodo più buio, quello in cui tutto è crollato: dal ‘Pandoro-Gate’ al processo e alla fine del matrimonio da favola con Fedez.

La pioniera dell’influencer culture, partita dalla provincia italiana e diventata un marchio globale, si guarda indietro e racconta la sua storia.

A tre anni dal Pandoro-gate e dal video con il maglione grigio, Chiara Ferragni lo ammette: “Non è stato errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. Lo ha detto a Vanity Fair Italia in un’intervista esclusiva in cui l’imprenditrice digitale sceglie di raccontarsi a ruota libera cioè “senza averne il controllo”.

Ferragni vuole parlare liberamente perché per troppo tempo farlo “è stata una cosa difficile”.

Nel corso dell’intervista, il vero dolore emerge sul piano personale, dove Ferragni racconta le infedeltà scoperte dall’ex marito Fedez e ammette che in quella relazione si sentiva “sola”. Una solitudine che, racconta, l’aveva portata ad accettare dinamiche che oggi riconosce come disfunzionali: “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”.

Un percorso terapeutico, la vicinanza della sua famiglia e, soprattutto dei suoi figli, l’hanno aiutata contro un brutto mostro: “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”.

Oggi Ferragni ha più consapevolezza di se stessa e spera che nel suo futuro ci sia solo “serenità”.”Non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente”. E forse un primo segnale di questo nuovo inizio è arrivato proprio con José Hernandez, il suo nuovo compagno con cui ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo sentimentale.

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