(Adnkronos) – A poco più di tre settimane dall’ufficialità, il totonomi per Sanremo 2027 entra nel vivo. L’annuncio dei Big del 77eseimo festival avverrà l’11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di ‘Sarà Sanremo’. In quell’occasione verrà decretato anche il vincitore dei Giovani, che diventerà di diritto il 24esimo artista in gara.

Il direttore artistico Stefano De Martino ha preannunciato un Sanremo “punk, molto giovane e con una forte quota indipendente”, ma non mancheranno i grandi ritorni e una quota over. Tra i rumors più accreditati c’è quello di Loredana Bertè che tornerebbe al festival a tre anni dal successo ottenuto nel 2024 con ‘Pazza’ (settimo posto, Premio della Critica Mia Martini e disco di platino).

Tramontata l’ipotesi di una partecipazione di Nada, a fare notizia è soprattutto il possibile ritorno dei Jalisse. A trent’anni esatti dalla storica vittoria con ‘Fiumi di parole’ nel 1997 e dopo ben 29 bocciature consecutive, la coppia, unita nell’arte e nella vita, formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci sembra a un passo dal calcare nuovamente il palco dell’Ariston, almeno secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia su Qn.

Si chiuderebbe così un cerchio lungo quasi tre decenni, fatto di innumerevoli tentativi andati a vuoto. Le 29 esclusioni consecutive erano ormai diventate una vera e propria tradizione social: ogni anno, infatti, i Jalisse pubblicavano un video ironico per annunciare la loro ennesima non partecipazione, facendo da simpatico contraltare agli altri Big che sfoggiavano le consuete reazioni di sorpresa per l’ammissione in gara.

Sul fronte del pop mainstream, si parla con insistenza di Annalisa, a due anni dal terzo posto di ‘Sinceramente’, e di Emma Marrone, assente dal 2024 (‘Apnea’) e legata a De Martino da un consolidato rapporto di amicizia. Ricorre anche il nome di Irama, che tornerebbe per la settima volta dopo il debutto tra i giudici di ‘X Factor’, e di Ghali, reduce dal quarto posto del 2024 con ‘Casa mia’. Attenzione anche a Madame, che dopo le fortunate partecipazioni del 2021 e 2023 e la vittoria come co-autrice del brano ‘La noia’ di Angelina Mango nel 2024, potrebbe rimettersi in gioco. E in tanti sperano in un ritorno anche di Angelina Mango, reduce dal successo estivo del brano ‘Canto d’amore’ con Marco Mengoni e dal singolo ‘Vita da adulti’. Si vocifera anche di un ritorno di Sangiovanni, alla sua terza partecipazione dopo ‘Farfalle’ (2022) e ‘Finiscimi’ (2024). Dalla scena romana e indie potrebbero arrivare Gazzelle dopo l’esordio all’Ariston del 2024 con ‘Tutto qui’, e Ariete, anche lei con un solo precedente al festival, nel 2023 con ‘Mare di guai’. Voci insistenti anche sui The Kolors, assenti dallo scorso anno, sui campani Nu Genea e su Tananai, dopo il leggendario ultimo posto del 2022 con ‘Sesso occasionale’ e la riscossa del 2023, quando arrivò quinto con ‘Tango’. Molta curiosità ruota attorno a California: dopo la rottura con il marito e la fine dei Coma_Cose, potrebbe essere l’anno giusto per il suo debutto da solista all’Ariston.

Forte la presenza femminile ipotizzata: secondo rumors raccolti dall’Adnkronos, sulle ali del successo estivo di ‘Bossa Nostra’ è indiziata per un tritorno all’Ariston Gaia così come non salterebbe il turno anche Clara, ormai una veterana dell’Ariston dopo le partecipazioni del 2024 e del 2025. In quota giovani spicca Sarah Toscano (in gara nel 2025 con ‘Amarcord’), mentre potrebbe debuttare in gara la cantautrice toscana Emma Nolde (già vicina al Festival lo scorso anno), la catanese Anna Castiglia e il cantautore varesotto Centomilicarie. Per la quota rap e urban, i nomi caldi sono quelli di Kid Yugi (anche se l’artista ha più volte escluso la possibilità di partecipare al festival), della nuova voce italo-senegalese Fresh Mula e di Frah Quintale, che debutterebbe in gara dopo l’ospitata nella serata cover del 2025 insieme a Joan Thiele. Tra le nuove leve spicca Settembre: l’ex volto di X Factor, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2025 con ‘Vertebre’, ha firmato nel 2026 con LaTarma Records ed è entrato a far parte del roster LaTarma, la stessa di Marco Mengoni, Angelina Mango, Olly e Lea Gavino (attualmente in corsa per Sarà Sanremo).

Infine, la vera scommessa indipendente potrebbe essere rappresentata dai Tamango, collettivo torinese: a luglio 2026 De Martino ha assistito a un loro live durante il tour ‘Rampallonata’, alimentando le voci su un loro coinvolgimento. Mai come quest’anno, con soli 23 posti a disposizione, la selezione si preannuncia durissima. Le prime esclusioni eccellenti, però, sono già realtà: dal palco della Milano Music Week, Stefano De Martino ha ufficializzato l’assenza di Arisa rivelando di avere ancora diversi artisti “in stand by”, riservandosi di decidere all’ultimo minuto. Ma, si sa, il puzzle definitivo si comporrà solo l’11 dicembre.

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