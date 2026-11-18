Urso: "Spazio e mare filiere integrate, strategiche per crescita e sicurezza"

Urso: "Spazio e mare filiere integrate, strategiche per crescita e sicurezza"

(Adnkronos) - "Spazio e mare sono due comparti in relazione tra loro: come dimostrano le imprese italiane, hanno una filiera integrata che deve diventare sempre più comune, per le ricadute che l'uno ha sull'altro". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenend...

(Adnkronos) – “Spazio e mare sono due comparti in relazione tra loro: come dimostrano le imprese italiane, hanno una filiera integrata che deve diventare sempre più comune, per le ricadute che l’uno ha sull’altro”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al 4° Forum Space&Blue, dal titolo ‘Valore e nuovi scenari per l’Italia’, svoltosi a Roma nella sede del Mimit.

“Il nostro Paese dispone già di un sistema produttivo avanzato e competitivo a livello globale, sia nel settore spaziale sia nelle attività marittime e, sempre di più, in quelle subacquee – ha aggiunto – Sono i settori che crescono maggiormente e presentano il più alto contenuto tecnologico: rappresentano ciò che l’Italia può fare per affrontare e vincere le nuove sfide tecnologiche, fondamentali anche per garantire la nostra sicurezza economica, tecnologica, produttiva e, più in generale, la difesa”.

Sul fronte del sostegno alle imprese, il Governo punta sulla strategia industriale delineata nel documento Made in Italy 2030 e sugli strumenti per favorire gli investimenti in innovazione.

“Abbiamo individuato nel documento di politica industriale Made in Italy 2030 gli obiettivi da perseguire in sede europea, per rendere le regole sempre più coerenti con le necessità del sistema produttivo, e a livello nazionale, per agevolare la competitività e la crescita di queste imprese e di comparti sempre più intrecciati – ha detto Urso – La politica industriale si traduce poi in diversi provvedimenti.

Tra questi, Transizione 5.0, che consente alle imprese di investire nell’innovazione tecnologica per affrontare la duplice sfida della transizione ambientale e green e di quella digitale. È uno strumento che ha già registrato un’adesione significativa: in pochi mesi oltre 35mila imprese hanno presentato domanda, per quasi 10 miliardi di euro di investimenti”.

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