Le tempeste invernali hanno allagato le tende degli sfollati a Gaza mentre le infezioni respiratorie crescono, e l'OMS chiede l'ingresso di attrezzature di laboratorio.

Le piogge invernali sulla Striscia di Gaza hanno allagato decine di migliaia di tende abitate da sfollati palestinesi. Secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, Israele avrebbe potuto limitare morti e distruzione se avesse fatto entrare aiuti in quantità sufficiente. Le tempeste hanno lasciato senza casa migliaia di persone già sfollate.

Infezioni respiratorie in forte aumento

La World Health Organization (WHO) ha segnalato venerdì 13 novembre un aumento delle infezioni respiratorie acute. Il dato è di 33.000 casi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La dottoressa Reinhilde Van De Weerdt, rappresentante dell’OMS nei Territori palestinesi occupati, ha parlato da Gerusalemme in una conferenza stampa tenuta a Ginevra: “I numeri mostrano già la pressione”.

Le condizioni abitative precarie e il forte sovraffollamento favoriscono il contagio, perché la popolazione è compressa in uno spazio sempre più ridotto. Le infezioni rappresentano ora l’11% di tutte le visite mediche.

Secondo l’OMS, freddo, allagamenti, rifugi affollati e scarsa ventilazione potrebbero far salire ulteriormente questi numeri. L’acqua stagnante può contaminare le fonti e offre luoghi di riproduzione alle zanzare e ai parassiti.

L’umidità favorisce muffe e batteri, che sono una delle principali cause di infezioni respiratorie, soprattutto nei bambini piccoli. Quasi un milione di sfollati vive in aree esposte alle inondazioni, e 400.000 di loro si trovano in zone considerate a rischio estremamente elevato.

Attrezzature di laboratorio bloccate

La maggior parte dei farmaci sta entrando nella Striscia, ma l’OMS incontra difficoltà nel far arrivare i materiali di laboratorio. Senza questi strumenti i medici non possono diagnosticare i pazienti, e quindi non possono curarli. Van De Weerdt ha definito “scioccante” il fatto che bastassero pochi giorni di pioggia per mostrare quello che attende i mesi successivi, mentre l’inverno non è ancora entrato nel pieno. Per l’OMS, l’ingresso immediato delle attrezzature serve a evitare una catastrofe sanitaria che si aggiungerebbe a una tragedia già in corso.

Le autorità israeliane, tramite l’agenzia militare COGAT, responsabile del coordinamento degli aiuti, non hanno risposto subito alle richieste di commento. In una dichiarazione precedente, COGAT aveva detto di aver intensificato, insieme alle organizzazioni internazionali, gli interventi per migliorare le condizioni igienico-sanitarie prima delle piogge.