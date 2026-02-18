Tir finisce in una scarpata sull’A11: interventi di soccorso e traffico bloccato tra Chiesina Uzzanese e Montecatini.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, un tir è finito in una scarpata lungo l’A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze, dopo aver sfondato il guard rail. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico, creando rallentamenti e lunghe code sull’autostrada.

Incidente in A11, tir si ribalta e finisce nella scarpata

poco dopo le 13:30, un autoarticolato è uscito di strada sull'autostrada A11, tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze, sfondando il guard rail e finendo in una scarpata laterale.

Il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato prontamente soccorso, mentre le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito, alcuni dei quali si sono fermati a osservare le operazioni di soccorso.

Incidente in A11, tir si ribalta e finisce nella scarpata: soccorsi in azione, gli aggiornamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una lunga scala per estrarre il conducente dal mezzo pesante, e il personale della Misericordia di Pieve a Nievole con automedica 118 per fornire assistenza medica immediata. La dinamica dell’incidente ha comportato la chiusura temporanea di una corsia e rallentamenti significativi lungo il tratto interessato, generando code di diversi chilometri.