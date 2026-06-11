Pier Silvio Berlusconi ha avuto un incidente stradale ma è uscito illeso. Nel frattempo, prepara un evento speciale per ricordare suo padre, Silvio Berlusconi, a tre anni dalla scomparsa.

Pier Silvio Berlusconi ha vissuto una giornata intensa, segnata da un incidente stradale e dai preparativi per un evento commemorativo di grande importanza per il gruppo Mediaset. L’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope è uscito illeso da un grave scontro avvenuto la scorsa sera, mentre si prepara a guidare una serata speciale in ricordo di suo padre, Silvio Berlusconi, a tre anni dalla scomparsa.

L’incidente stradale e l’incolumità di Pier Silvio Berlusconi

Intorno alle 21:30 di mercoledì sera, Pier Silvio Berlusconi era al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcoredopo una giornata di lavoro presso la sede di Cologno Monzese. Mentre procedeva in fila, un’auto proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, invadendo la carreggiata e causando un impatto frontale con il veicolo di Berlusconi.

Nonostante la violenza dello scontro, che ha distrutto la parte anteriore dell’auto e attivato tutti gli airbag, Pier Silvio è uscito illeso grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno effettuato i primi controlli sanitari, riscontrando solo lievi ferite. Le condizioni di Berlusconi sono tali che non ci saranno variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset.

L’evento ‘Mediaset siamo Noi’ per ricordare Silvio Berlusconi

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha deciso di riunire tutti i collaboratori di Mediaset per una serata speciale dedicata a chi contribuisce quotidianamente alla crescita dell’azienda. L’appuntamento è fissato per il 11 giugno nel campus di Cologno Monzesedove sono in corso importanti lavori di allestimento.

Per l’occasione, è in fase di realizzazione una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati che ospiterà l’evento intitolato ‘Mediaset siamo Noi’. Nell’invito rivolto ai collaboratori, Pier Silvio Berlusconi ha scritto: “Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te.”

Un percorso gastronomico e un momento musicale

Nel campus prenderà vita la Via del Gustoun percorso dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane e dei principali Paesi in cui opera il Gruppo: SpagnaGermaniaAustriaSvizzera e Portogallo. Il programma della serata prevede inoltre un momento musicale con la partecipazione dei Pooh.

Pier Silvio Berlusconi sarà presente insieme a tutti i collaboratori Mediaset per condividere un appuntamento che unisce memoriariconoscimento dei risultati raggiunti e fiducia nel percorso di sviluppo futuro del Gruppo. L’evento rappresenta anche l’occasione per celebrare una stagione particolarmente importante per Mediaset, caratterizzata da risultati significativi negli ascolti televisivi, dal consolidamento delle attività industriali e dall’avanzamento del progetto europeo di MFE-MediaForEurope.