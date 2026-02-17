Terribile incidente stradale nella tarda mattina di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, sulla Consolare Rimini-San Marino. Due auto si sono scontrate violentemente, a bordo di una di esse c’era una neonata di un mese e mezzo.

Tragico incidente sulla Consolare Rimini-San Marino: schianto tra due auto

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente sulla Consolare Rimini-San Marino, all’altezza dell’incrocio con via Barattona.

Secondo le prime ricostruzioni, una Skoda Octavia e una Mercedes A200 stavano procedendo sulla Sc72 in direzione San Marino quando, arrivati all’incrocio, la prima auto ha iniziato la svolta a sinistra proprio mentre sopraggiungeva l’altra vettura che l’ha centrata in pieno sul fianco sinistro. A seguito del violento impatto entrambi veicoli sono carambolati terminando la loro corsa contro i new jersey. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tragico incidente sulla Consolare Rimini-San Marino: neonata a bordo insieme alla mamma

Come detto ieri mattina c’è stato un terribile incidente stradale sulla Consolare Rimini-San Marino, coinvolte una Mercedes A200 e una Skoda Octavia. A bordo della prima vettura c’erano una neonata, nell’ovetto sul sedile posteriore, e la sua mamma alla guida. Nonostante la violenza dell’impatto, mamma e figlia ne sono uscite illese, anche se sono comunque state portate in ospedale per accertamenti. Alla guida della Skoda un uomo di 54 anni, anche lui non ha riportato ferite serie ma è stato comunque portato in ospedale. Per la neonata si è rivelata fondamentale la protezione dell’ovetto.