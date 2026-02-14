incidente stradale a venezia, assalto alla superstrada e le emozioni di un fotografo alle olimpiadi

Tre notizie diverse, tre prospettive sulla vita pubblica: un grave incidente stradale nel Veneziano, un assalto armato a un portavalori in Puglia e il racconto dall’interno delle Olimpiadi firmato da un fotografo sportivo. Sono episodi che parlano di sicurezza, criminalità e dell’energia che circonda i grandi eventi.

Incidente sulla statale 14, nel Veneziano

Sulla strada statale 14 “della Venezia Giulia”, vicino a Venezia, si è verificato un incidente che ha causato tre vittime e il ferimento di un bambino.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, le forze dell’ordine e i tecnici per i rilievi: la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di emergenza. Tra il km 10,500 e il km 12,000 il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con segnaletica e indicazioni messe in atto per limitare i disagi.

I team di Anas hanno collaborato con le autorità locali per rimettere in sicurezza la strada e rimuovere i mezzi coinvolti. La tempestività degli interventi e la corretta gestione della scena sono state decisive per evitare ulteriori incidenti; ora gli accertamenti puntano a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Assalto al portavalori sulla superstrada 613

Sulla superstrada 613 Brindisi–Lecce, allo svincolo di Tuturano, un commando ha tentato di assaltare un furgone portavalori. I rapinatori hanno incendiato veicoli per bloccare la carreggiata e usato esplosivi nel tentativo di aprire il blindato; si sono poi scagliati in uno scontro a fuoco con i carabinieri intervenuti. Fortunatamente, dalle prime verifiche non risultano civili feriti.

Le forze dell’ordine hanno fermato due presunti componenti della banda nel nord Salento, mentre altri sono ancora ricercati. Sono state ritrovate diverse auto riconducibili al gruppo, tra cui un’Alfa Romeo blu e una jeep nascosta nelle campagne, probabilmente mezzi predisposti per la fuga. Testimonianze e filmati amatoriali mostrano uomini travisati con tute e passamontagna, armati di fucili e talvolta travestiti da agenti per confondere le vittime: tattiche che hanno aumentato il rischio per chi è intervenuto.

Le sigle sindacali hanno sollevato preoccupazione per la sicurezza dei militari: Unarma ha chiesto maggiori tutele, mezzi e formazione per fronteggiare minacce di questo tipo. Le indagini continueranno per stabilire ruoli, responsabilità e eventuali collegamenti con organizzazioni criminali più ampie.

Dal traffico alle campagne investigative, sul posto sono intervenute anche squadre Anas per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Lo sguardo del fotografo alle Olimpiadi

In un registro completamente diverso, il fotografo sportivo Pasquale Golia racconta le Olimpiadi ospitate nel paese attraverso immagini che catturano emozioni e dettagli quotidiani degli impianti. Alla sua quinta esperienza olimpica, Golia descrive un’atmosfera intensa sugli spalti, la presenza di tifosi stranieri e scorci di partecipazione collettiva che spesso sfuggono ai resoconti puramente tecnici.

Oltre alle azioni in campo, il suo reportage mette in luce aspetti logistici e umani: l’affluenza nei palazzetti, le reazioni del pubblico, piccoli episodi come l’esaurimento delle mascotte nei punti vendita. Sono istantanee che completano la narrazione sportiva, dando respiro alla memoria visiva dell’evento.

Il valore delle fotografie

Le immagini di Golia non sono solo belle foto: servono a costruire una memoria collettiva e a offrire materiale utile per approfondimenti. Il fotogiornalismo richiede competenza tecnica e sensibilità per cogliere “l’attimo” che racconta più di mille parole. Le sue fotografie saranno integrate nelle ricostruzioni visive e nei dossier informativi legati alla manifestazione, contribuendo anche a possibili analisi e perizie.

