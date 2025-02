È stato condannato a 16 anni di reclusione Daniele Mazzolini, coniuge della vigilessa Anna Lucarini morta in un incidente stradale a Pietrasanta, in provincia di Lucca il 9 ottobre 2022.

Vigilessa muore a seguito di un incidente: condannato a 16 anni il marito

Secondo la Corte d’Assise, non si sarebbe trattato di una casualità, ma l’uomo avrebbe diretto volontariamente l’auto a forte velocità contro un albero senza frenare. L’incidente sarebbe avvenuto dopo una lite confermata da alcuni testimoni oculari. A seguito dello schianto, Mazzolini aveva riportato ferite gravi ed era stato trasportato in ospedale, mentre per la 58enne non c’era stato nulla da fare. Inizialmente, i rilievi e le indagini avevano portato alla conclusione di un incidente casuale.

Le indagini e la condanna per omicidio volontario

Una versione che però non combaciava con alcuni elementi raccolti dagli inquirenti, tra i quali la mancanza di frenate sull’asfalto, e alcuni testimoni oculari che avevano dichiarato di averli visti litigare poco prima dell’incidente: la vigilessa infatti aveva da poco chiesto il divorzio al marito e i rapporti tra i due erano tesi già molto tempo. La prosecuzione delle indagini ha portato gli inquirenti sulla tesi dell’omicidio. Inizialmente il pm ha chiesto l’ergastolo per Mazzolini, ma i giudici hanno condannato l’uomo a 16 anni con l’accusa di omicidio volontario, guida in stato di ebrezza e maltrattamenti contro la figlia, col riconoscimento di attenuanti generiche.