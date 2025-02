Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12:45 nella galleria Capodimonte della tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli. Un camion, per motivi ancora in via di accertamento, ha urtato il muro laterale della galleria, occupando così la careggiata.

Napoli, incidente in tangenziale: un camion urta il muro laterale di una galleria

Secondo le prime ipotesi, ad aver causato l’incidente potrebbe essere stato un guasto meccanico o la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, che con ogni probabilità avrebbe reso la superficie stradale particolarmente scivolosa. L’impatto ha causato anche la fuoriuscita di carburante dal mezzo pesante. Le condizioni del conducente, ferito, non destano tuttavia preoccupazione.

La strada è ora parzialmente chiusa al traffico

Assieme al mezzo non sarebbero state coinvolte altre vetture, seppure la complessità dell’intervento, per ragioni di sicurezza, ha reso necessaria la parziale chiusura del tratto della tangenziale in direzione Pozzuoli. Nel frattempo si sta procedendo alla rimozione del camion e alla messa in sicurezza dell’asse viario. A causa dell’incidente si sono registrati alcuni chilometri di coda, con disagi significativi per chi viaggia in quella direzione. Nel frattempo, le operazioni di rimozione del camion e la messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso, con la situazione del traffico che resta critica.