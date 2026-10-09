Agenti sparano contro un’auto, dentro un bambino di 5 anni: un ferito

Sarebbero almeno 7 i colpi di arma da fuoco sparati dagli agenti dell’Ice a New York contro un’auto con a bordo un uomo domenicano di 28 anni e suo figlio di appena 5 anni. I dettagli di quanto accaduto.

Usa, agenti sparano a un’auto con dentro un bambino di 5 anni: ferito il padre

Un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), ovvero la polizia federale dell’immigrazione, avrebbe sparato sette colpi contro un’auto nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre 2026, a Marble Hill, all’estremo nord di Manhattan, ferendo al collo il conducente, un dominicano di 28 anni, mentre sul sedile posteriore sedeva il figlio, un bambino di soli 5 anni.

A riferirlo il Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs), secondo cui la sparatoria è avvenuta intorno alle 16:00 locali (le 22:00 in Italia) nei pressi dell’incrocio tra West 225th Street e Marble Hill Avenue. Il bimbo è rimasto fortunatamente illeso, mentre il padre, Oscar Belgal, 28 anni, è stato colpito al collo ed è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali.

Il dipartimento per la Sicurezza interna ha riferito che Belgal, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno però portato gli agenti dell’Ice a sparare non sono ancora state chiarite e l’incidente è sotto indagine.

New York, agente dell’Ice spara a un’auto con a bordo un bimbo di 5 anni: le parole del sindaco

Stando alla ricostruzione del sindaco Zohran Mamdani, gli agenti dell’Ice avrebbero circondato il veicolo prima di esplodere diversi colpi. Dopo la sparatoria, alcune persone sarebbero inoltre sono scese in strada per protestare. Ma ecco le parole di Mamdani su X: “Sono arrabbiato. Perché l’Ice ha sparato a un cittadino di New York. Gli hanno sparato mentre il suo bambino di cinque anni era in auto. L’Ice rende questa città meno sicura. Li vogliamo fuori. Subito“. Mamdani ha definito l’accaduto “una situazione estremamente grave” e ha dichiarato di aver contattato il presidente Donald Trump per chiedergli di porre fine alle operazioni dell’Ice a New York.