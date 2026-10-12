Questa sera, 12 ottobre 2026, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Tante cose sono successe nelle ultime ore, una davvero nauseabonda. Ecco i dettagli.

Gf Vip, stasera una nuova puntata: ma che caos in Casa!

Quante cose sono successe ultimamente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Se è vero che l’attenzione del pubblico è rivolta in particolare al triangolo amoroso tra Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia, anche gli altri concorrenti continuano a far parlare di sé. Questa sera, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi è pronta a condurre una nuova puntata del reality show.

Che cosa accadrà? Intanto nella Casa più spiata d’Italia è scoppiato il caos: ecco il motivo.

“Ha ca*** sotto al letto”, scoperta nauseabonda al GF Vip: scoppia la bufera

Questa sera è tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma intanto nella Casa più spiata d’Italia è scoppiato il finimondo.

Un topo sarebbe infatti stato avvistato in casa ma attenzione, non sarebbe finita qui. Il roditore infatti, proprio in camera da letto, avrebbe lasciato un ricordino, proprio sotto uno dei materassi, ovvero quello usato da Guendalina Tavassi: in pratica sotto al suo materasso sarebbero stati trovati escrementi di topo. Dettaglio che provocato reazioni di incredulità e disgusto tra i concorrenti. Al momento non si sa come il topo sia entrato in casa né come sia stata gestita poi la situazione, ma è polemica per il tema igiene negli ambienti condivisi dai concorrenti. Questo il commento di un utente sui social: “avrei bruciato il letto, poi la camera, poi la casa, non mi avrebbero mai più rivista lì dentro, avrei denunciato tutti”. Questa sera vedremo se Ilary Blasi parlerà di quanto accaduto.