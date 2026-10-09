Una foto che nel giro di pochissimo ha fatto il giro del web, facendo finire nei guai Elisa Isoardi. La conduttrice di “Bar Centrale“, programma che conduce su Rai 1 il sabato pomeriggio, ha pubblicato una foto del dietro le quinte su Instagram ma, nella foto in questione, si vede chiaramente la lavagna con il dead pool, ovvero il toto-morti con i nomi di personaggi illustri del mondo dello spettacolo.

Ecco chi.

Elisa Isordi, spunta il “toto-morti” di Bar Centrale: gaffe shock!

Elisa Isoardi il sabato pomeriggio conduce su Rai 1 il programma “Bar Centrale”, giunto alla sua nona stagione. In vista della prossima puntata, la conduttrice ha pubblicato una foto della redazione al lavoro. Fino a qui nulla di strano se non fosse per un dettaglio che non è passato inosservato, col giornalista Massimo Galanto che ha pubblicato la foto in questione su X, evidenziando la presenza di un deadpool ovvero una lista di nomi di personaggi illustri con cui si scommette chi morirà per primo.

Il contenuto ha subito suscitato indignazione, dando vita a un acceso dibattito online: “Nella redazione di Bar Centrale. condotto da Elisa Isoardi, c’è spazio per il totomorte (dead pool). Daje a ride proprio“, ha scritto Galanto. Ma, chi è presente in questa lista?

Bufera su Elisa Isoardi, spunta il ‘toto-morti’: i nomi in lista

Sono ben 22 i personaggi illustri nel toto-morte della redazione di “Bar Centrale”, come si può vedere nella foto pubblicata su X dal giornalista Massimo Galanto. Tra i nomi che sono stati notati dagli utenti ci sono quelli di artisti come Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren ma anche Mogol e Giovanni Allevi. Ci sono, poi, personaggi del mondo dello sport come Dino Zoff e non manche neanche il Presidente Mattarella. Presenti anche Roberto Vecchioni, Vittorio Sgarbi, Massimo Boldi, Adriano Celentano, Paolo Conte, Maurizio Mattioli, Vincenzo Mollica e Teddy Reno. Sotto al post di Galanto tantissimi i commenti da parte degli utenti, tra chi lo ha trovato irrispettoso a chi invece lo ha interpretato come un elenco fatto a fini professionali, in quanto i personaggi elencati sono tutti o anziani o con problemi di salute. La Isoardi ha subito cancellato la foto ma ormai il danno è stato fatto.