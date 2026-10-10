Il triangolo amoroso tra Piera Meloni, Gian Marco Ciaccia e Alessandro Roncaccia sta dividendo il pubblico del Grande Fratello Vip. Sui social infatti è acceso il dibattito, tra chi crede che Ciaccia sia davvero innamorato e chi invece crede sia solo un manipolatore.

Piera Meloni è senza dubbio una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi avvicinata ad Alessandro Roncaccia e ad aver lasciato in diretta Tv il fidanzato Gian Marco Ciaccia, ecco che lo stesso è tornato nella Casa per un ulteriore confronto. Ma, cosa ne pensano di tutto ciò i telespettatori?

Grande Fratello Vip, il triangolo amoroso infiamma il reality show

Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Piera Meloni era fidanzata con Gian Marco Ciaccia. Il tutto faceva pensare a una relazione solida, ma ecco che dopo un pò di giorni all’interno della Casa, Piera si è avvicinata molto a un altro concorrente, ovvero Alessandro Roncaccia. L’avvicinamento ha giustamente provocato la reazione di Gian Marco fuori dalla casa, il quale ha poi chiesto e ottenuto un confronto proprio con Piera.

Confronto che però non è andato come sperava, in quanto Piera Meloni lo ha praticamente lasciato in diretta. Gian Marco Ciaccia, tra l’altro, si era anche fatto tatuare sia il viso che il nome di Piera. Ma attenzione, durante la diretta di ieri sera, venerdì 9 ottobre 2026, Gian Marco è entrato nuovamente nella Casa per un ulteriore confronto con l’ormai ex fidanzata, la quale però, secondo lui, si è mostrata molto fredda e distaccata.

Il giovane le ha anche detto di aver perso 5 chili e di aver pianto ogni giorno, arrivando ad accusarla di inseguire un’idea tossica di amore legata a una sensazione forte sì, ma passeggera, a discapito della maturità della loro relazione. Piera però ha ribadito la sua decisione, con Gian Marco che ha chiesto di poter rimanere nella Casa.

Caos al Gf Vip, il triangolo amoroso che divide i social: “Manipolatore o innamorato?”

Il triangolo amoroso tra Piera Meloni, Gian Marco Ciaccia e Alessandro Ronaccia sta dividendo il pubblico da casa, specie dopo la richiesta di Gian Marco di restare nella casa. Su X c’è chi pensa che sia davvero innamorato, ma in molti pensano che in realtà sia un manipolatore. In molti sostengono infatti che l’ostentare le lacrime, il discorso sulla perdita di peso, e perfino l’insistenza per entrare all’interno della Casa sono in realtà dei gesti mirati a scaturire il senso di colpa di Piera. La stessa Piera è criticata per come si è comportata, in tanti inoltre sostengono che con Alessandro ci possa essere solo una strategia di gioco.