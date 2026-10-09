Alberto Ravagnani si sfoga dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: l’ex sacerdote non ha gradito i commenti della giuria, che si sarebbe concentrata soprattutto sul suo passato religioso anziché sulla performance. A Ballando Segreto, su RaiPlay, ha espresso la propria delusione, mentre la ballerina ha cercato di rassicurarlo in vista delle prossime esibizioni.

Ballando con le Stelle, la delusione dell’ex prete Alberto Ravagnani: sfogo contro la giuria

Alberto Ravagnani non ha nascosto il proprio disappunto per i commenti ricevuti dalla giuria di Ballando con le Stelle. L’ex sacerdote, tra i concorrenti della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, si aspettava valutazioni più approfondite sulla sua performance, ma ha avuto l’impressione che l’attenzione dei giudici si sia concentrata soprattutto sulla sua precedente esperienza religiosa.

A documentare la sua reazione è Ballando Segreto, il contenuto disponibile su RaiPlay che mostra quanto accaduto dietro le quinte della trasmissione.

Tornato nella Sala delle Stelle dopo aver ballato, Ravagnani si è confrontato con le ballerine presenti, raccontando la propria insoddisfazione: «Hanno parlato più del mio passato che non della mia esibizione».

L’ex prete ha poi precisato di aver ricevuto indicazioni tecniche limitate, oltre a qualche osservazione sul collo e sulla natura della coreografia. Tra i giudizi ascoltati, ha ricordato: «Sull’esibizione mi hanno detto che c’è molto potenziale e che non se lo aspettavano». A suo avviso, però, i commenti si sono concentrati prevalentemente sul suo percorso personale: «Mi hanno detto troppo audace, tutti quanti così. Pure Barbara ha parlato della mia storia».

Le rassicurazioni della ballerina e le prossime coreografie di Alberto Ravagnani

Le ballerine hanno cercato di ridimensionare la delusione di Ravagnani, spiegandogli che, trattandosi della prima puntata, fosse comprensibile che i giudici volessero approfondire anche la sua storia personale. «Questa era solo la prima puntata. È normale, anche per riagganciarsi a quello che sei tu», gli hanno fatto notare. L’ex sacerdote ha riconosciuto le dinamiche dello spettacolo, pur senza nascondere del tutto le proprie perplessità: «Capisco le logiche televisive e tutto, però…».

Nel corso del confronto, la sua maestra gli ha rivolto anche parole di apprezzamento per la prova in pista, sottolineando la qualità della performance: «Sei stato molto bravo… Ero sospesa nell’aria…». In vista del prossimo sabato, il concorrente, ha anticipato la volontà di inserire nuovamente le prese nella coreografia: «Dobbiamo inventarcene altre…».

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