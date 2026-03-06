L’addio al sacerdozio di Alberto Ravagnani ha scatenato un acceso dibattito tra fede, libertà personale e comunicazione moderna. Tra interviste, social e apparizioni televisive, l’ex sacerdote racconta il suo percorso di scelta, affrontando temi delicati come affettività, celibato e il ruolo della Chiesa nella società contemporanea. Durante la sua ultima ospitata a La Vita in Diretta, però, una domanda a cui ha risposto con discrezione ha subito fatto discutere. Ecco cosa è successo.

Il percorso di Alberto Ravagnani nella Chiesa e nel mondo dei media

Alberto Ravagnani, definendosi più un missionario che un ex prete, è diventato uno dei personaggi più discussi d’Italia. La sua decisione ha diviso l’opinione pubblica e i social: c’è chi lo considera un portavoce dei giovani e della Chiesa contemporanea, capace di comunicare il Vangelo con un linguaggio fresco, e chi lo accusa di superficialità. Con oltre 600mila follower tra Instagram, YouTube, Facebook e TikTok, Ravagnani ha annunciato a fine gennaio la sua uscita dal sacerdozio e dal ruolo di vice parroco della chiesa di San Gottardo a Milano, spiegando le motivazioni tra libro, video e ospitate televisive.

Riflettendo sul contesto storico della sua scelta, l’ex prete ha osservato: “Ho preso atto del fatto che siamo in un momento storico in cui il cristianesimo non conta più come un tempo, la secolarizzazione è un processo ormai concluso. Tutto questo, però, non è la fine del cristianesimo, è la fine di una stagione del cristianesimo. Adesso ne inizia un’altra”.

L’ex sacerdote Alberto Ravagnani a La Vita in Diretta: la domanda sulla castità crea imbarazzo

Fin dai primi giorni dopo aver lasciato il sacerdozio, Alberto Ravagnani ha manifestato il desiderio di restare vicino al mondo della comunicazione, aperto a ogni forma di media, e così ha fatto. Dopo la pubblicazione del libro La Scelta, l’ex sacerdote ha mantenuto viva la sua presenza sui social, partecipando a numerosi podcast, programmi radiofonici e, recentemente, al suo debutto come opinionista televisivo. Ieri è stato ospite di Alberto Matano al tavolo de La Vita in Diretta, dove si sono discussi temi di attualità, costume e gossip.

Durante la trasmissione, Ema Stokholma ha sollevato la questione della castità, chiedendo: “Io vorrei sapere se non sei più casto, se sei innamorato”. Il giovane ha tentato di eludere la domanda: “Ok, intendi se sono innamorato? No, non lo sono”.

Matano ha provato a chiarire il tema della vita affettiva, ma Ravagnani ha preferito mantenere il riserbo: “Come la Meloni, direi no comment in questo momento. Però posso dire che a farmi pensare di non voler più essere un prete ha pesato la voglia di libertà di poter vivere la mia vita a 360 gradi, compresa la mia affettività e le relazioni”.