In giuria al dance show condotto da Milly Carlucci non vedremo più Fabio Canino. Nel corso di una intervista a FanPage, lo stesso cantante ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di andarsene dal programma e non accettare la proposta di diventare concorrente.

“Ballando con le Stelle” è uno dei programma più amati e seguiti ormai da diversi anni. In questa nuova edizione diversi cambiamenti in giuria, come ad esempio l’assenza di Fabio Canino. La decisone però non è stata presa dalla Carlucci o dalla Rai, ma a decidere di lasciare il dance show è stato lo stesso cantante, dopo aver ricevuto anche la proposta di parteciparvi come concorrente.

Ma ecco perché ha detto di no.

Fabio Canino: “Ballando con le Stelle? Ecco perché ho rifiutato”

Come mai Fabio Canino non è più giudice a “Ballando con le Stelle“? La decisione di andarsene è stata sua, come raccontato da lui stesso nel corso di una intervista a FanPage. In realtà al cantante era stato proposto da Milly Carlucci un contratto biennale che prevedeva anche la sua partecipazione come concorrente: “Quando me lo ha chiesto non mi è sembrato un passo indietro, non mi è sembrata una diminutio.

All’interno di un programma come quello i ruoli possono anche cambiare. Se fai il giudice per anni, dopo non puoi essere giudicato. Non si è mai visto un arbitro di calcio che a un certo punto entra in campo a giocare con una delle squadre. È una cosa complicata, che giustamente farebbe sfogare, e risparmiare ore di analisi, a tutti quegli haters che ti hanno offeso fino al giorno prima perché giudicavi quelli che loro consideravano dei geni della danza.

Finalmente si sarebbero potuti sfogare su di te. Non era lucida come cosa.” Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto: “Sono troppo malevolo se dico che sembrava un modo per spingerti a rifiutare?“, Canino ha categoricamente negato, anche se ha poi detto: “Può essere, credo sia più che lecito pensarlo. Dopo diciassette anni, dopo che sono stato scelto da Milly, che ha insistito due anni per avermi, può darsi anche che abbia pensato: hai fatto quello che potevi fare, ciao e grazie. Non credo, però, perché altrimenti sarebbe stato molto più semplice dire: ok, è finita. Invece mi ha proposto questo contratto biennale, che magari qualcun altro avrebbe accettato. Io no. Può essere tutto, ma non la vedo comunque come una cosa negativa“.

Fabio Canino: il suo bilancio a Ballando con le Stelle

Non sarà più giudice e non diventerà concorrente a “Ballando con le Stelle“. Questa la decisione di Fabio Canino. Sempre nell’intervista a FanPage, il cantante ha parlato della sua avventura al dance show di Milly Carlucci: ” “La mia partecipazione era in rappresentanza di una nicchia. Ogni tanto facevo delle battute che nello studio cadevano nel vuoto, ma sapevo che qualcuno, a casa, avrebbe sorriso. Infatti poi mi scrivevano dicendo che si sentivano rappresentati da me.