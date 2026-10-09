A Ballando con le Stelle scoppia la polemica sulla presunta gelosia di Barbara D’Urso nei confronti di Ornella Muti, attuale partner di ballo di Pasquale La Rocca. Dopo il commento della giurata sulla loro esibizione, interviene Milly Carlucci con una battuta: «Il triangolo no».

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Ornella Muti: scoppia la polemica sulla gelosia

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha dato il via alle prime discussioni. Il caso riguarda Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, protagonisti di una vicenda che, tra giudizi tecnici e battute sulla presunta gelosia, ha rapidamente conquistato spazio nel dibattito televisivo.

D’Urso, che nella precedente edizione aveva gareggiato proprio insieme a La Rocca, ha sottolineato di non aver percepito abbastanza coinvolgimento nella coreografia, rivolgendosi direttamente alla concorrente: «Quello che sinceramente non mi è arrivato è l’interpretazione e la passione.

Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, so quello che lui riesce a tirare fuori, ma non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata».

Le osservazioni hanno provocato reazioni in studio e acceso le supposizioni su un possibile sentimento di gelosia nei confronti della nuova coppia. A intervenire è stata Simona Ventura, che ha provocato la collega chiedendole: «Non è che sei un po’ gelosetta?».

La replica della giurata non si è fatta attendere: «Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere gelosetta». Il confronto si è così trasformato in uno degli episodi più chiacchierati del debutto, anche per via della complicità che D’Urso e La Rocca avevano mostrato durante la scorsa stagione.

“A Ballando è già nato un triangolo”, la bomba di Milly Carlucci

A rilanciare la vicenda è stata Milly Carlucci, che l’8 ottobre è intervenuta a La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La conduttrice ha commentato con ironia le indiscrezioni nate dopo la prima puntata, senza confermare l’esistenza di una rivalità sentimentale tra i protagonisti. «È nata una querelle sulla gelosia, che è un sentimento importante. È l’altra faccia dell’amore», ha dichiarato durante il collegamento, prima di aggiungere: «C’è un triangolo, il triangolo no».

Carlucci ha poi lasciato aperta la possibilità che la vicenda continui a far discutere nelle prossime puntate: «Scopriremo solo vivendo come si evolve questo triangolo». Una battuta che ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico, pur senza fornire elementi concreti per parlare di un vero coinvolgimento sentimentale.

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