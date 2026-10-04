Il debutto di Jimmy Ghione a Ballando con le stelle non è andato secondo le aspettative. L’ex storico inviato di Striscia la Notizia è stato tra i primi concorrenti a scendere in pista nella prima puntata della nuova edizione del dance show di Rai1, trasmessa sabato 3 ottobre. In coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina, Ghione si è cimentato in un boogie.

Una performance caratterizzata dall’energia e dalla voglia di divertirsi, ma che non ha convinto la giuria dal punto di vista tecnico. I giudici hanno infatti evidenziato diverse imprecisioni, accompagnando le critiche con alcune battute rivolte al concorrente. Il risultato finale è stato piuttosto severo: per la sua prima esibizione Ghione ha ottenuto complessivamente 16 punti.

Dalla perdita del tempo al “grande caos”: le critiche della giuria

A commentare per prima l’esibizione è stata Carolyn Smith, che ha riconosciuto al concorrente entusiasmo e allegria, sottolineando però alcuni problemi nell’esecuzione. “Hai perso il tempo alla fine, non è male per rompere il ghiaccio“, ha osservato la presidente della giuria.

Più pungente è stato il giudizio di Alberto Matano, che ha scherzato sul rapporto con Ghione ricordando i numerosi tapiri ricevuti in passato: “Dopo tutti i tapiri che mi avete dato“, ha detto, prima di definire la performance un “grande caos“.

Anche Ivan Zazzaroni non ha risparmiato critiche. Secondo il giurato, quello portato in pista dall’ex inviato di Strisciasarebbe stato un “boogie burattinato”, con movimenti caratterizzati soprattutto da saltelli.

Barbara d’Urso lo paragona al Gabibbo: per Ghione arrivano 16 punti

A rendere particolarmente riconoscibile il giudizio sulla performance è stata Barbara d’Urso, alla sua prima esperienza dietro il bancone della giuria di Ballando con le stelle. La conduttrice ha comunque sottolineato l’aspetto divertente dell’esibizione, prima di lanciare la sua battuta: “Molto divertente, molto simpatico. Ballando mi sembravi il Gabibbo“. A chiudere la serie di giudizi è stato Guillermo Mariotto, che ha invitato Ghione a mettere da parte il suo atteggiamento da “piacione” e a concentrarsi maggiormente sulla tecnica in vista delle prossime esibizioni.

Una serie di valutazioni che si è inevitabilmente riflessa nel punteggio. Al termine della prima prova, il concorrente ha raccolto 16 punti, un risultato che lo costringerà a lavorare soprattutto sulla precisione dei passi e sul rispetto del ritmo. Il debutto, dunque, è stato all’insegna delle battute e dell’ironia, ma anche di un chiaro invito della giuria a migliorare in vista delle prossime puntate.