Il piccolo giallo della paletta scomparsa a Ballando con le Stelle è stato finalmente risolto. Durante la puntata di sabato 10 ottobre, Carolyn Smith è tornata su quanto accaduto al debutto della nuova edizione del programma, quando Barbara d’Urso, al suo esordio come giurata, non era riuscita a trovare la paletta con il numero 5 al momento di esprimere il proprio voto.

La presidente della giuria si è assunta la responsabilità dell’inconveniente, scagionando così la collega e spiegando che si era trattato di un errore involontario. Le sue parole hanno strappato un sorriso in studio e si sono concluse con un abbraccio tra le due giudici.

Ballando con le stelle: il momento di imbarazzo durante la prima puntata

L’episodio risale alla prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Tutto era iniziato dopo l’esibizione di Jimmy Ghione, che aveva ricevuto un commento particolarmente pungente da parte di Barbara d’Urso. La giurata aveva criticato la performance, arrivando a paragonare il concorrente al Gabibbo.

Al momento di assegnare il voto, però, d’Urso si era trovata in difficolt à: dopo aver deciso di mostrare il 5, non riusciva a individuare la paletta corretta tra quelle a disposizione.

Visibilmente in difficoltà, aveva persino provato a prendere quella di Carolyn Smith, seduta accanto a lei.

“Ma non prendere le mie“, aveva replicato scherzosamente la presidente della giuria, dando vita a un siparietto che aveva attirato l’attenzione del pubblico. L’inconveniente sembrava legato alla disposizione delle palette sul tavolo e, nelle esibizioni successive, la situazione era tornata alla normalità.

Il momento, tuttavia, era rimasto impresso tra gli episodi più curiosi della serata, lasciando aperta la domanda su cosa avesse realmente provocato la confusione.

Carolyn Smith chiarisce tutto: “È stata colpa mia”

A distanza di una settimana, nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha deciso di tornare sull’accaduto per mettere fine alle possibili incomprensioni e difendere la collega dalle eventuali critiche.

“Voglio difendere la mia collega. Sono stata io, non volevo, assolutamente. Per sbaglio“, ha spiegato la presidente della giuria, assumendosi la responsabilità di quanto successo.

Una precisazione accolta con affetto da Barbara d’Urso, che ha abbracciato Smith davanti alle telecamere. Il gesto ha chiuso definitivamente il piccolo caso televisivo, nato da un semplice inconveniente tecnico durante la votazione.

Nessuna tensione, dunque, tra le due giudici: la paletta mancante non era il risultato di un errore di d’Urso, ma di una svista involontaria della collega. Un chiarimento rapido e distensivo che ha permesso alle due protagoniste di lasciarsi alle spalle l’episodio e di concentrarsi sulle nuove esibizioni della gara.