Il televoto del Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo: Andreas Muller sarebbe in vantaggio nei sondaggi online, mentre Jonathan Kashanian rischierebbe di ottenere meno preferenze rispetto agli altri nominati. Il verdetto ufficiale arriverà nella puntata di stasera, lunedì 12 ottobre. Ecco tutte le indiscrezioni.

Grande Fratello Vip 2026, i sondaggi del televoto: Andreas Muller in testa, Jonathan Kashanian in difficoltà

Il nuovo televoto del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina al verdetto e le prime rilevazioni diffuse online delineano uno scenario favorevole per Andreas Muller, che risulterebbe il concorrente più votato tra i tre nominati. Più incerta, invece, la posizione di Jonathan Kashanian, che secondo le percentuali circolate sul web sarebbe il meno sostenuto dal pubblico.

Per conoscere l’esito definitivo bisognerà attendere la puntata di stasera, lunedì 12 ottobre, condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel frattempo, le dinamiche all’interno della Casa continuano a far discutere, tra confronti accesi, alleanze e rapporti messi alla prova dagli ultimi avvenimenti. Il voto rappresenta quindi un passaggio importante per i concorrenti, soprattutto in una fase del reality in cui gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente.

Grande Fratello Vip, le percentuali dei nominati: Muller davanti a Morello e Kashanian

A contendersi il sostegno dei telespettatori sono Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello, finiti in nomination al termine della precedente puntata, durante la quale Giancarlo Danto era stato inizialmente eliminato. La sua uscita, tuttavia, si è rivelata temporanea grazie al biglietto di ritorno, che gli ha consentito di rientrare immediatamente nel programma.

Il meccanismo questa volta prevede un televoto positivo: gli spettatori devono scegliere chi desiderano salvare e il concorrente che raccoglierà meno preferenze diventerà il primo candidato alla successiva eliminazione, senza lasciare subito la Casa. Secondo i sondaggi non ufficiali pubblicati online, Muller raccoglierebbe una percentuale compresa tra il 48 e il 54%, mentre Morello si collocherebbe oltre il 30%. Più distanziato Kashanian, che otterrebbe tra il 12 e il 15% dei voti nelle rilevazioni circolate sul web.

Le percentuali attuali indicherebbero Andreas Muller come il favorito per la permanenza nel gioco, ma soltanto il conteggio ufficiale permetterà di stabilire la posizione definitiva dei tre nominati. Fino alla chiusura delle votazioni, ogni scenario resta aperto e le indicazioni emerse online non possono sostituire la decisione definitiva del pubblico.