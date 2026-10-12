La polemica per le parole di Barbara D'Urso nei confronti di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle si è spostata sui social e ha coinvolto anche Selvaggia Lucarelli e Vladimir Luxuria.

La polemica nata durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle si è spostata sui social, coinvolgendo anche Selvaggia Lucarelli e Vladimir Luxuria. Al centro della discussione ci sono alcune battute di Barbara d’Urso rivolte a Pasquale La Rocca e Ornella Muti, dopo le voci di una presunta gelosia della conduttrice per il rapporto professionale nato tra il ballerino e l’attrice.

Le allusioni pronunciate in diretta hanno spinto alcuni utenti a parlare di un possibile tentativo di outing nei confronti di La Rocca, ipotesi che ha alimentato un acceso confronto online.

Le parole di Barbara d’Urso e l’intervento di Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata, Barbara d’Urso ha chiesto a La Rocca e a Ornella Muti di spiegarle di cosa avrebbe dovuto essere gelosa.

Secondo la ricostruzione rilanciata da alcuni utenti, alcune sue battute avrebbero lasciato spazio a interpretazioni sul piano personale. Il Corriere della Sera, nella versione online, ha riportato le reazioni apparse sul web, riferendo che diversi utenti si erano domandati se le allusioni potessero nascondere un riferimento all’orientamento sessuale del ballerino.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta inizialmente con una storia su Instagram, criticando quello che ha interpretato come un tentativo di outing in diretta, forse legato a una ripicca per precedenti battute.

In seguito ha chiarito di riferirsi proprio alla vicenda di Ballando con le Stelle, citando alcune frasi pronunciate da d’Urso, tra cui quelle sul “triangolo” e sul cambiamento di atteggiamento di La Rocca, descritto come più dolce e disponibile.

Lucarelli ha precisato che nessuno conosce necessariamente la vita privata del ballerino e che le interpretazioni circolate restano allusioni, non fatti accertati. Ha inoltre respinto l’idea che le parole della conduttrice potessero essere spiegate semplicemente con una differenza d’età tra i protagonisti. La vicenda si è così trasformata in una discussione sui limiti delle battute pubbliche quando possono suggerire informazioni personali mai dichiarate dall’interessato.

La replica di Vladimir Luxuria e la risposta al vetriolo di Lucarelli

A prendere posizione è stata anche Vladimir Luxuria, che ha contestato la lettura di Selvaggia Lucarelli. Secondo Luxuria, il paradosso sarebbe che proprio chi ha accusato Barbara d’Urso di un presunto tentativo di outing avrebbe finito per portare l’attenzione sull’orientamento sessuale del ballerino. “In trasmissione non si è parlato di orientamenti sessuali, lo ha fatto invece chi volutamente ne ha parlato“, ha scritto sui social, sostenendo che le insinuazioni siano nate al di fuori della diretta televisiva.

La replica di Lucarelli non si è fatta attendere. La giornalista ha spiegato che il problema, a suo avviso, non è affermare apertamente qualcosa, ma suggerire un’interpretazione lasciando intendere che siano gli altri a trarre conclusioni. “La verità la sa solo Pasquale, proprio per questo non si fanno allusioni“, ha scritto, rivolgendosi direttamente a Luxuria con toni duri e una frecciata personale.

La discussione resta legata a interpretazioni diverse delle parole pronunciate a Ballando con le Stelle e delle successive reazioni social. Nel confronto televisivo riportato dalle fonti, d’Urso non ha dichiarato esplicitamente quale sia l’orientamento sessuale di La Rocca: parlare di outing accertato andrebbe quindi oltre gli elementi disponibili. La vita privata del ballerino resta tale, e nessuna delle ipotesi circolate online può essere considerata una conferma.