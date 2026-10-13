Ieri pomeriggio una donna che stava portando a spasso il cane ha sentito un vagito, trovando poi un neonato abbandonato in un sacchetto della spesa. Il piccolo si trova ora ricoverato al Niguarda di Milano, le sue condizioni sarebbero discrete. Indagini in corso.

Nella giornata di ieri un neonato abbandonato in un sacchetto della spesa è stato trovato per caso da una donna che stava passeggiando a Cinisello Balsamo. Il piccolo è stato ricoverato al Niguarda di Milano. Ecco come sta.

Neonato abbandonato in un sacchetto della spesa: come sta?

Intorno alle ore 16:15 di ieri, lunedì 12 ottobre, una donna che stava portando a spasso il cane ha sentito un vagito.

Abbandonato all’interno di un sacchetto della spesa c’era infatti un neonato. E’ successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, in via Monte Ortigara. Accanto al corpicino c’erano alcuni stracci sporchi di sangue, una coperta e la placenta, segno che il piccolo era appena stato partorito. La donna ha avvolto il piccolo nel maglione, mentre era al telefono con il 112.

Il neonato è stato poi portato all’ospedale Niguarda di Milano. Sappiamo che è un maschietto, che pesa circa 4kg e che, per i medici della neonatologia e delle terapia intensiva neonatale, è “discrete condizioni generali di salute.” Il piccolo è sotto stretto monitoraggio da parte dei medici del reparto. Intanto sono in corso le indagini da parte degli inquirenti, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Neonato abbandonato in un sacchetto della spesa: al setaccio le telecamere di videosorveglianza

Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona nella quale è stato ritrovato il neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Gli inquirenti sperano di poter trovare elementi utili a capire cosa sia successo. Il piccolo è stato trovato sotto un albero non lontano dalla parrocchia della Santa Famiglia. Forse la madre lo stava portando proprio lì, come ha ipotizzato il sindaco Giacomo Ghirardi, che poi sui social ha aggiunto: “Siamo sconvolti e in apprensione per lui e in stretto contatto con le forze dell’ordine, impegnate nelle indagini per capire quanto accaduto. E’ un gesto disumano e pensare alla disperazione che potrebbe esserci dietro fa male e ci impone di ribadire un messaggio: noi ci siamo, sempre, per tutti.”