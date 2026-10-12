Il neonato, trovato con la placenta ancora attaccata in un sacchetto tra via Monte Ortigara e via Pasubio, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda. Indagini in corso per risalire a chi lo ha abbandonato.

Un neonato è stato abbandonato in un sacchetto a Milano e soccorso dopo essere stato trovato da una passante. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda, mentre la polizia indaga per identificare il responsabile.

Neonato abbandonato a Cinisello Balsamo, trovato da una donna con il cane

Come riportato dal Corriere, un bambino appena nato è stato trovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, all’interno di un sacchetto abbandonato in strada, nella zona tra via Monte Ortigara e via Pasubio.

La scoperta è avvenuta intorno alle 16:15, quando una donna che stava passeggiando con il proprio cane ha sentito dei vagiti provenire da un fagotto lasciato sotto un albero. Insospettita dai rumori, si è avvicinata per verificare cosa ci fosse all’interno, trovando il neonato avvolto in un telo, con la placenta ancora attaccata.

La passante ha immediatamente contattato il 112 per chiedere aiuto. I sanitari di Areu sono intervenuti sul posto e hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Indagini della polizia per individuare chi ha abbandonato il neonato a Cinisello Balsamo

Dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti delle Volanti, del commissariato di Cinisello Balsamo e della Squadra mobile della Questura di Milano.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e risalire alla persona che ha lasciato il neonato in strada. Tra gli elementi che potrebbero contribuire alle indagini ci sono le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero consentire di individuare chi si trovava sul posto prima del ritrovamento.