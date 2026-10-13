Al teatro Regio di Torino, Luciana Littizzetto è salita sul palco assieme all'amico e scrittore Luca Bianchini, per la presentazione del primo romanzo di quest'ultimo. La comica ha fatto poi una confessione sull'amica Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto è salita sul palco del teatro Regio di Torino assieme all’amico e scrittore Luca Bianchini, per la presentazione del primo romanzo di quest’ultimo, dal titolo “Il tempo del la, la, la.” La comica ha anche parlato dell’amica Maria De Filippi. Ecco che cosa ha detto.

Luciana Littizzetto, il retroscena su Maria De Filippi: “Le voglio bene ma è impossibile parlarci”

In occasione della presentazione del primo romanzo di Luca Bianchini ì, dal titolo “Il tempo del la, la, la.”, Luciana Littizzetto è salita sul palco del teatro Regio di Torino. La comica e volto fisso di “Che Tempo Che Fa“, ha colto l’occasione per parlare di Maria De Filippi, amica e collega da anni.

La Littizzetto ha descritto la regina della Tv come una figura enigmatica, in grado di trasformare anche un semplice invito in una impresa: “Enigmatica. Le voglio molto bene, ma è… non riesci a prenderla mai. Tu dici, non so: ‘Le mando un messaggio, alla fine della registrazione andiamo a cena?’. E lei risponde: ‘Vieni a cena? Ok’.

Poi sparisce! Non la vedi più! Arrivi a casa e improvvisamente decide che va. È così.” Ma non è finita qui, pare che la De Filippi sia solita cambiare numero di telefono. Ecco cosa ha detto a riguardo la comica.

Luciana Littizzetto: “Avrò 10 numeri di telefono di Maria De Filippi…”

Dal palco del teatro Regio di Torino, Luciana Littizzetto ha parlato di Maria De Filippi, dando vita a un momento davvero divertente. La regina della Tv pare infatti sia solita cambiare spesso numero di telefono: “Perché lei è un momento qua, qui e là, e poi è là, e poi è là… Cambia il numero di telefono continuamente, di continuo! Io avrò dieci numeri di telefono di Maria. Maria De Filippi, Filippi, De Filippi, De Fi, De Filippissimo, Maria ultimo, ultimissimo, Mi chiama Maria… 30 milioni! E non ho mai quello giusto, perché lo cambia continuamente. Infatti quando uno dice: ‘No, ma io ce l’ho il numero della De Filippi’… Eh, l’ha cambiato trenta volte!”. Nel dialogo poi con Luca Bianchini, la Littizzetto ha anche confermato che la De Filippi è molto distante da social network e dagli strumenti digitali: “Ma lei non aveva neanche WhatsApp fino a poco tempo fa! È proprio in un altro pianeta.”