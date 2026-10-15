Il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, al quale è stato rimosso un tumore maligno al polmone, procede regolarmente. Al momento però non si sa se il Pontefice potrà fare il viaggio apostolico in Sudamerica, previsto dal 6 al 17 novembre 2026. Ecco cosa dicono i medici a riguardo.

Papa Leone: il decorso post-operatorio procede

Sta proseguendo bene il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, al quale lo scorso martedì è stato asportato un tumore maligno al polmone. L’operazione ha comportato la rimozione del lobo inferiore del polmone destro, ed è stata effettuata al Gemelli di Roma. Tra un paio di settimane si saprà quali saranno le prossime tappe cliniche a cui il Santo Padre dovrà essere sottoposto: le terapie e la durata del recupero devono infatti ancora essere definite sulla base dei risultati degli esami e dell’evoluzione delle condizioni di Prevost.

Al momento, l’indicazione comunicata dal Vaticano, è quella di una settimana di degenza al Gemelli ma, ripetiamo, dopo gli esiti degli esami se ne saprà di più. Sorge ora il dubbio sul viaggio apostolico in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre prossimi: il Papa lo potrà fare?

Papa Leone, parlano i medici: “Nessuna certezza sul viaggio in Sudamerica”

Papa Leone XIV potrà partire per il Sudamerica per il viaggio apostolico tra Uruguay, Argentina e Perù? A fare il punto sulle condizioni del Pontefice sono stati i medici del Gemelli, che hanno confermato la regolarità del decorso post-operatorio. Gli esami del sangue e la radiografia del torace eseguiti nella ieri hanno infatti dato risultati rassicuranti: “I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”. Non c’è però certezza al momento sul fatto che il Pontefice possa partire per il Sudamerica, come testimoniano le parole di Keiko Fujimori, presidente del Perù: “Aspettiamo qualsiasi comunicazione del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà diverse settimane più del previsto e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita.”