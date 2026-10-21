"Non so se la tua firma conti qualcosa", Trump sminuisce Melania

Una battuta davanti alle telecamere, la replica della First Lady e un momento che ha attirato l’attenzione dei media. Donald Trump e Melania sono stati protagonisti di uno scambio durante la firma di un provvedimento dedicato alla salute delle donne, alla Casa Bianca, il 20 ottobre 2026. Al centro della scena, una firma dal valore soltanto simbolico e una frase del presidente americano che ha suscitato reazioni diverse.

Trump e Melania alla Casa Bianca: la battuta sulla firma

L’episodio è avvenuto durante la cerimonia per la firma di un ordine esecutivo sulla salute femminile. Dopo aver firmato il documento, Donald Trump ha passato un pennarello alla moglie, commentando con una frase che non è passata inosservata: «Non so se la sua firma conti qualcosa».

Melania ha risposto senza perdere il sorriso. «Ovviamente no, la tua è quella importante», ha detto al presidente, riconoscendo il peso formale della firma di Trump rispetto alla propria.

Uno scambio rapido certamente ma avvenuto in un contesto pubblico e davanti alle telecamere… Il tono della battuta è stato interpretato in modi differenti: da una parte chi l’ha letta come una semplice provocazione scherzosa tra marito e moglie se non addirittura per sottolineare che in fondo con dispiacere la moglie avrebbe meno peso nonostante la sua costante presenza, dall’altra chi ha considerato il commento poco rispettoso nei confronti della First Lady Melania, sicuramente punti di vista molto differenti.

La firma di Melania, infatti, aveva un valore simbolico e non lo stesso peso istituzionale di quella presidenziale, si sa niente di nuovo. Ma il contesto rende la scena più significativa di una battuta isolata: la cerimonia riguardava un’iniziativa alla quale la stessa Melania aveva dedicato attenzione.

Melania e la salute delle donne: cosa prevede il provvedimento

L’ordine esecutivo firmato da Trump riguarda la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e le cure per la salute femminile. Il provvedimento prevede la creazione di una divisione dedicata alla salute delle donne all’interno dei National Institutes of Health (NIH) e di una task force della Casa Bianca sullo stesso tema.

L’obiettivo è coordinare le attività e gli interventi in un settore che comprende diversi aspetti della ricerca medica. La nuova struttura dovrà occuparsi di favorire progressi nella prevenzione e nei trattamenti, affrontando le lacune ancora presenti nella conoscenza e nella gestione delle condizioni che riguardano le donne.

È proprio questo il punto che accompagna la vicenda. Melania era coinvolta nell’iniziativa e la sua presenza alla cerimonia non era soltanto quella della moglie del presidente. La battuta di Trump ha così spostato per qualche momento l’attenzione dal contenuto del provvedimento al loro scambio davanti ai presenti.

Come riportato da La Stampa, sulla base delle informazioni dell’agenzia Reuters, la scena ha provocato letture contrastanti. Anche il filmato diffuso dall’Agenzia Vista, ripreso da diverse testate italiane, documenta la battuta del presidente e la risposta sorridente di Melania.

Resta quindi una doppia chiave di lettura: da un lato l’ironia tra i coniugi, dall’altro il significato pubblico di una frase pronunciata durante un evento istituzionale dedicato a un tema promosso dalla first lady. Una breve sequenza, ma sufficiente a spostare l’attenzione della giornata anche sul rapporto tra i due davanti alle telecamere.