Aveva fatto molto parlare l’idea di Trump di trasmettere in diretta streaming l’esecuzione attraverso fucilazione del criminale Nidal Hasan per far capire ai cittadini statunitensi e a potenziali terroristi che chiunque compie stragi di questo tipo sul territorio americano è sottoposto alla pena capitale con la possibilità che ad assistervi oltre ai parenti delle vittime vi siano milioni di persone.

La fucilazione di Nidal Hasan, le parole di Hegseth

Il segretario alla difesa del governo americano Hegseth ha anche motivato il perché di questo cambio di passo, arrivato dopo svariate polemiche anche da parte di esponenti politici, come ad esempio la repubblicana Murowski che l’aveva definita una cosa “raccapricciante”.

Gli ha fatto eco il deputato Austin Scott che ha paragonato l’idea partorita da Trump al pari di ciò che fanno i Jihadisti, famosi per giustiziare le loro vittime in diretta streaming per poi pubblicare i filmati sui propri canali social come prova del loro potere.

Il no alla diretta streaming da parte di Trump

In particolare Donald Trump aveva svelato, appena annunciata la data d’esecuzione – fissata per il 3 dicembre- almeno che lo stesso Hasan faccia ricorso, che sarebbe stata trasmessa in streaming perché così gli Stati Uniti trattano i terroristi e la feccia come Hasan.

“Ma tante persone benintenzionate preferirebbero non vederlo morire nè in streaming, nè attraverso altri dispositivi.

Morirà attraverso fucilazione come deciso ma l’evento non sarà trasmesso in streaming” ha pubblicato Trump sui propri profili social, come riporta The Social Post.

Non è chiaro in che modo il dipartimento della difesa volesse compiere la diretta streaming dell’esecuzione poiché i social sono molto stringenti rispetto alla trasmissione di contenuti violenti. La fucilazione di Hasan sarà la prima condanna a morte condotta dall’esercito degli Stati Uniti – tramite plotone di esecuzione – dal 1961 e la prima con l’uso di un fucile dal 1945, in quel caso fu giustiziato il soldato Eddie Slovik per diserzione alla seconda guerra mondiale.