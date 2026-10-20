Proteste e flussi migratori, Trump rilancia la linea della chiusura dei confini e sostiene che l’immigrazione sia tra i fattori alla base delle tensioni in Francia e Italia.

Donald Trump interviene sulle proteste in Italia e Francia e punta il dito contro l’immigrazione. Il presidente americano invita l’Europa a chiudere le frontiere, sostenendo che la gestione dei flussi migratori sia legata alle tensioni registrate nei due Paesi.

Trump collega le proteste in Italia e Francia all’immigrazione

Donald Trump attribuisce all’immigrazione una parte delle tensioni che hanno attraversato l’Italia e la Francia.

Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha commentato le manifestazioni del fine settimana, citando anche i disordini registrati a Milano e in altre città italiane. Secondo la sua interpretazione, le proteste nei due Paesi sarebbero legate anche alla gestione dei flussi migratori, un tema che continua a occupare un posto centrale nella sua agenda politica.

Trump attacca Italia e Francia sull’immigrazione: “Se l’Europa non chiude i confini è finita”

Nel suo intervento, il presidente americano ha espresso preoccupazione per la situazione europea, sostenendo che Francia e Italia abbiano subito un peggioramento rispetto al passato. «Francia e Italia sono paesi peggiori di quello che erano», ha dichiarato, collegando il proprio giudizio alla questione migratoria e alle recenti proteste.

Trump ha poi insistito sulla necessità di adottare misure più rigide per controllare gli ingressi nel continente, affermando: «Se l’Europa non chiude i confini è finita».

La posizione espressa alla Casa Bianca si inserisce nella linea restrittiva già promossa dalla sua amministrazione negli Stati Uniti, dove le operazioni dell’agenzia federale per l’immigrazione ICE hanno suscitato polemiche e critiche, in particolare per gli arresti e i controlli nei confronti degli stranieri. Con le sue dichiarazioni, Trump torna quindi a indicare il controllo delle frontiere come una priorità, estendendo la propria analisi anche alle tensioni che interessano diversi Paesi europei. Le sue affermazioni rappresentano la lettura del presidente americano degli eventi, senza dimostrare di per sé un legame diretto tra immigrazione e proteste.