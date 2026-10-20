Manca e altri esponenti dicono che il governo sta forzando un esame parlamentare in tempi record, rischiando di soffocare la discussione.

Il dibattito sulla manovra finanziaria si sta avvicinando al termine fissato per la Camera, ma il calendario sta subendo continue variazioni. Il Governo ha indicato il 28 ottobre come data di avvio, pur mantenendo aperto il termine non perentorio del 20 ottobre già più volte ritardato in passato. Questa incertezza ha scatenato l’allarme tra i componenti dell’opposizione, che temono un esame parlamentare “in regime di urgenza”.

Opposizione denuncia la corsa contro il tempo per la manovra

Il senatore Daniele Manca capogruppo Pd in commissione Bilancio ha definito la situazione una potenziale umiliazione del Parlamento citando la frase: “Così si rischia di umiliare il Parlamento costringendolo ad un esame in tempi record, impedendo la discussione, zero confronto”.

Manca ha anche rimarcato i rischi di una votazione rapida, sostenendo che la pressione spinge il Governo a ricorrere a un fondo parlamentare di 300 milioni di euro per “compensare” i ritardi, definendolo un tentativo di “comprare” il Parlamento.

Il fondo parlamentare da 300 milioni: polemica

Secondo Manca, l’utilizzo di tali risorse è improprio e avrebbe dovuto essere destinato a priorità più urgenti come il fondo affitti per studenti.

La sua affermazione – “Il governo prova a comprare il Parlamento per giustificare i suoi ritardi, invece di dare mance ai parlamentari, meglio darli al fondo affitti per gli studenti o alle tante priorità ben più importanti dei fondi per i parlamentari” – ha riacceso il dibattito sulla trasparenza della spesa pubblica.

Nel frattempo, il leader del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin anch’egli membro di lunga data della commissione Bilancio, ha sottolineato che il limite del 20 ottobre è solo ordinatorio. “Non è mai stato rispettato, anche se il 23 ottobre o i primi di novembre sono due cose ben diverse”, ha spiegato, evidenziando che la questione cruciale non è la data, ma la completezza e l’ordine di lettura del testo di legge.

Il M5S alza la voce sulla crisi del Mezzogiorno

Ida Carmina esponente del M5S in commissione Bilancio di Montecitorio, ha espresso una profonda indignazione per la gestione governativa, affermando: “Non è soltanto rabbia per i ritardi della manovra, è indignazione per un Governo che continua a voltarsi dall’altra parte mentre il Paese reale soffre”. Ha elencato le difficoltà delle famiglie: “Famiglie impoverite, stipendi erosi dall’inflazione, bollette e carburanti sempre più cari”.

Carmina ha poi puntato i riflettori sul Mezzogiorno dove le proteste di autotrasportatori, agricoltori e marinerie, soprattutto in Sicilia segnalano una crisi profonda. “La questione meridionale esiste, è drammatica e non è mai stata affrontata seriamente”, ha dichiarato, chiedendo investimenti, infrastrutture, sostegno alle imprese e servizi pubblici efficienti, anziché “passerelle e promesse elettorali”.

Il piano finanziario del governo: numeri e coperture

Il governo, guidato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti attende ancora il via libera dell’UE per le misure da finanziare con una flessibilità di circa 13,5 miliardi di euro nel 2027. La manovra complessiva è stimata intorno ai 23,5 miliardi ma per chiudere il conto serviranno ancora circa 10 miliardi di coperture. L’obiettivo è reperire questi fondi senza aumentare il disavanzo, preservando la credibilità dei mercati.

Nel documento di programmazione (DPB) sono indicati i seguenti contributi: 5 miliardi da banche e assicurazioni, 1,2 miliardi da tagli ministeriali, 800 milioni provenienti dal gioco e quasi 3 miliardi da “altre entrate”. Questi flussi dovrebbero finanziare programmi per le famiglie, le imprese, le infrastrutture e la sicurezza, includendo anche interventi legati agli scontri di Milano. Tuttavia, la pressione per risolvere la questione entro i termini resta alta, e l’opposizione vigila attentamente su ogni passo, temendo che l’intero iter parlamentare possa trasformarsi in un esame a cuore pulsante senza il necessario confronto democratico.