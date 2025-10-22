Confindustria critica la manovra 2026 e le sue implicazioni per l'industria

Negli ultimi tempi, il dibattito sulla manovra 2026 ha suscitato un acceso confronto tra il governo e le associazioni imprenditoriali, in particolare Confindustria. Il suo presidente, Emanuele Orsini, ha espresso un giudizio critico riguardo alle scelte fatte dall’esecutivo, sottolineando l’importanza di una visione strategica per il futuro del settore industriale italiano.

La situazione economica attuale, caratterizzata da una produzione manifatturiera in crisi, ha portato Confindustria a svegliarsi da un lungo letargo filogovernativo, con richieste di interventi più incisivi per sostenere le imprese.

Le critiche di Orsini alla manovra

Durante un convegno a Capri, Orsini ha messo in evidenza come la ricchezza del Paese non possa essere costruita unicamente attraverso misure fiscali come l’Irpef o le pensioni, ma richieda un approccio più ampio e innovativo. Questo intervento ha rappresentato una forte critica al populismo fiscale del governo Meloni, il quale si è concentrato su misure che, secondo Orsini, non affrontano le reali necessità del settore industriale.

La mancanza di visione strategica

Orsini ha sottolineato che la politica industriale è stata trascurata nelle ultime finanziarie, suggerendo che il governo abbia delegato queste responsabilità ai fondi del Pnrr. Nonostante ci siano risorse disponibili, manca una coerente visione di sviluppo che possa guidare la manifattura verso un futuro sostenibile.

Le proposte di Confindustria

Le richieste di Confindustria si sono concentrate su due punti principali: la necessità di sussidi per le spese energetiche e il ritiro dalle politiche ambientali. Gli industriali lamentano che il costo dell’energia rappresenta una fetta significativa delle spese aziendali, con stime che arrivano fino al 50% dei costi totali. Tuttavia, questa visione potrebbe non considerare l’importanza di investimenti a lungo termine in sostenibilità.

Critiche alla proposta di zona economica speciale

Una delle proposte più recenti di Orsini riguarda la creazione di zone economiche speciali (ZES) come soluzione alla crisi della manifattura. Queste aree avrebbero una tassazione ridotta o azzerata per attrarre investimenti, in particolare da multinazionali. Tuttavia, la semplice riduzione fiscale potrebbe non essere sufficiente a stimolare una ripresa significativa, come dimostrato dall’esperienza statunitense.

La necessità di un approccio più responsabile

È fondamentale che Confindustria adotti un approccio più responsabile e proattivo. Infatti, prima di richiedere sostegni statali, le aziende dovrebbero rispettare gli impegni contrattuali con i lavoratori. Molti dipendenti del settore manifatturiero stanno aspettando il rinnovo di contratti scaduti, mentre i salari stagnano e i costi aumentano. La difesa dei diritti dei lavoratori deve diventare una priorità anche per il mondo imprenditoriale.

In conclusione, le recenti critiche di Emanuele Orsini mettono in luce la necessità di un cambiamento nella strategia industriale italiana. Solo attraverso un dialogo costruttivo tra governo e imprenditori sarà possibile trovare soluzioni efficaci per rilanciare il settore e garantire un futuro sostenibile per l’economia italiana.