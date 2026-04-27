La rottura tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice: reazioni politiche e sindacali dopo la decisione

La fine del rapporto tra Beatrice Venezi e la Fondazione Teatro La Fenice tra polemiche, proteste interne e rottura definitiva.

La vicenda che ha coinvolto Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice rappresenta uno dei casi più discussi degli ultimi mesi nel panorama musicale italiano. Tra polemiche sulla nomina, proteste interne e dichiarazioni pubbliche considerate inappropriate, il rapporto tra la direttrice d’orchestra e la Fondazione veneziana si è progressivamente deteriorato fino alla decisione definitiva di interrompere ogni collaborazione futura.

Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice, conclusa la collaborazione tra accuse e tensioni: “Reiterate e gravi dichiarazioni”

Come riportato dall’Ansa, Beatrice Venezi non ricoprirà più alcun ruolo al Teatro La Fenice di Venezia. Dopo mesi segnati da contestazioni interne, polemiche pubbliche e forti tensioni con orchestra e maestranze, la Fondazione pare abbia annunciato ufficialmente la scelta di interrompere ogni rapporto professionale con la direttrice d’orchestra, che lo scorso autunno era stata indicata come futura direttrice musicale del teatro.

In una nota ufficiale si leggerebbe infatti che “la Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. La decisione, come precisato dallo stesso sovrintendente, sarebbe stata determinata anche dalle “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche” rilasciate dalla musicista, ritenute offensive nei confronti del prestigio artistico della Fondazione e dei professori d’orchestra.

Colabianchi ha sottolineato che tali parole risultano incompatibili con i valori dell’istituzione e con il rispetto dovuto ai musicisti, ribadendo inoltre l’impegno della Fenice nella promozione di “un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva e sull’eccellenza artistica”.

A far precipitare definitivamente la situazione sarebbe stata l’intervista concessa da Venezi al quotidiano argentino La Nación il 23 aprile, nella quale la direttrice avrebbe dichiarato: “Io non ho padrini”, aggiungendo poi che alla Fenice si tratterebbe di “un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio”.

Parole che hanno suscitato un’immediata presa di distanza da parte della direzione del teatro, già in forte contrasto con una nomina considerata da molti lavoratori poco trasparente e sostenuta da un curriculum ritenuto da alcuni “non comparabile” con quello dei precedenti direttori musicali. Dallo scorso settembre orchestra e coro erano infatti in stato di agitazione, con proteste pubbliche culminate anche durante concerti ufficiali e con richieste esplicite di dimissioni rivolte allo stesso Colabianchi.

La rottura tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice: reazioni politiche e sindacali dopo la decisione

La scelta della Fondazione ha immediatamente generato reazioni nel mondo politico e sindacale. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato di “prendere atto della decisione di Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza”, confermando al sovrintendente “la sua più completa fiducia”. Il ministro ha inoltre espresso l’auspicio che questa decisione possa finalmente eliminare tensioni, equivoci e polemiche che da mesi accompagnavano la vicenda. Sul fronte dell’opposizione, la capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, ha definito l’intera vicenda come la prova del fallimento del governo nelle politiche culturali, parlando di una scelta imposta dall’alto e senza un reale confronto con il mondo della musica e della lirica.

Anche il Movimento 5 Stelle e la CGIL di Venezia hanno accolto positivamente la rottura con Venezi, pur giudicandola tardiva. Il senatore Luca Pirondini ha sostenuto che Colabianchi si sia trovato davanti a un bivio inevitabile: “o cadeva Venezi o cadeva lui”, aggiungendo però che la decisione sarebbe dovuta arrivare molto prima. Dello stesso tono il commento del segretario generale della CGIL Venezia, Daniele Giordano, secondo cui si tratta dell’unica scelta possibile. “Peccato che ci siano voluti mesi”, ha osservato, ricordando come quella nomina fosse stata da subito percepita come “sbagliata, inadeguata e profondamente contestata” da chi vive quotidianamente il Gran Teatro La Fenice, a partire da lavoratori, lavoratrici e professori d’orchestra.