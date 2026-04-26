Corteo del 25 Aprile a Milano: la Brigata Ebraica esclusa tra contestazioni e polemiche

La tradizionale manifestazione per il 25 Aprile a Milano è stata segnata da uno scontro che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica: lo spezzone della Brigata Ebraica è stato allontanato dal corteo principale dopo momenti di forte tensione. Sul posto le forze dell’ordine hanno deciso di scortare il gruppo lungo via Senato per evitare contatti diretti fra i manifestanti e i contestatori, ma la decisione ha generato accuse e polemiche politiche.

Dal racconto dei presenti emerge un clima carico di insulti, cori e spintoni che ha reso la sfilata meno compatta e più conflittuale. Secondo alcuni testimoni si sono levati slogan come “fuori, fuori” indirizzati alla Brigata, mentre i partecipanti al gruppo hanno risposto a loro volta con frasi d’accusa. La situazione è stata monitorata da agenti in tenuta antisommossa e da volontari per evitare il contatto fisico fra le parti.

Cosa è successo durante il corteo

Il momento critico è avvenuto quando il corteo si stava snodando verso il centro cittadino: contestatori schierati vicino a corso Venezia e all’angolo con San Damiano hanno bloccato il passaggio della Brigata Ebraica, dando luogo a un faccia a faccia prolungato. Le autorità presenti hanno preso la decisione di separare gli spezzoni per ragioni di ordine pubblico, una mossa che ha comportato lo spostamento volontario o forzato di alcuni partecipanti lontano dalla testa del corteo.

I protagonisti della contestazione

Alla protesta hanno partecipato diversi gruppi, fra cui militanti vicini a formazioni di sinistra radicale e alcuni rappresentanti della comunità iraniana, che hanno espresso posizioni nette contro la presenza della Brigata Ebraica. I contestatori hanno motivato la loro opposizione con riferimenti alla politica internazionale e ai conflitti in corso, indicando la presenza della stella di David sugli striscioni come elemento inaccettabile nel contesto della festa della Liberazione. Questo mix di motivazioni ha reso la situazione particolarmente difficile da gestire per gli organizzatori.

Reazioni politiche e istituzionali

Le ripercussioni non si sono fatte attendere: esponenti politici e istituzionali hanno commentato l’accaduto con toni diversi. Il sindaco di Milano ha ammesso di aver temuto sviluppi di questo genere e ha invitato a mantenere un atteggiamento più moderato, sottolineando che una celebrazione di questo tipo non può piacere a tutti se diventa teatro di scontri. Allo stesso tempo, organizzazioni e dirigenti della Brigata hanno parlato di un episodio inedito e doloroso, accusando di aver subito una vera e propria esclusione dalla manifestazione.

Il punto di vista di Emanuele Fiano

Fra i presenti, Emanuele Fiano — esponente del Pd e di Sinistra per Israele — ha definito l’accaduto come una lesione del principio democratico che permette a chiunque di esprimere il proprio pensiero nelle piazze. Fiano ha ricordato la propria lunga partecipazione ai cortei per sottolineare come non si fosse mai verificato un allontanamento simile nei decenni passati, esprimendo dolore e sorpresa per la misura adottata nei confronti della Brigata Ebraica.

Conseguenze e riflessioni

L’episodio apre interrogativi sulla gestione delle piazze e sulla coesistenza di opinioni fortemente contrastanti in manifestazioni pubbliche: da un lato la necessità di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi, dall’altro il diritto alla partecipazione di formazioni legittimate a sfilare. Molti osservatori hanno invitato tutte le parti a riflettere sul valore simbolico del 25 Aprile come giornata di memoria e libertà, proponendo un ripensamento delle regole di convivenza nelle manifestazioni pubbliche per evitare futuri episodi di esclusione.

In chiusura, resta aperto il dibattito su come bilanciare diritto di protesta e diritto di partecipazione nelle piazze: la vicenda milanese sarà probabilmente richiamata come caso di studio nelle prossime discussioni pubbliche, mentre i protagonisti coinvolti continueranno a confrontarsi sulle scelte organizzative e sulle eventuali ripercussioni politiche.