Giornata della Liberazione tra tensioni, aggressioni e accuse incrociate

Il 25 aprile ha visto manifestazioni partecipate ma frammentate da aggressioni, insulti alla Brigata ebraica, attacchi a esponenti con bandiere ucraine e il ferimento lieve di due iscritti all'Anpi a Roma

La tradizionale celebrazione del 25 aprile in molte città italiane è stata segnata da episodi che hanno trasformato una giornata di memoria condivisa in una serie di momenti di tensione. Tra contestazioni, insulti a delegazioni e atti di violenza fisica, la festa della Liberazione ha sollevato dubbi sulle modalità con cui garantire la sicurezza e il diritto di esprimersi nei cortei pubblici.

In diverse piazze si sono alternati cori, provocazioni e azioni che hanno preso di mira simboli e persone, mettendo al centro il tema della tutela della libertà di manifestare.

Le cronache riportano episodi che vanno dalle offese contro chi portava la bandiera dell’Ucraina agli insulti pronunciati contro rappresentanti della comunità ebraica, fino a episodi di natura fisica.

Le istituzioni nazionali e locali hanno reagito con condanne e impegni a chiarire rapidamente i fatti. Al centro del dibattito sono finite anche le responsabilità dell’organizzazione delle piazze e la necessità di distinguere tra proteste legittime e derive violente orchestrate da frange estremiste.

Gli episodi principali nelle piazze

Il quadro complessivo delle manifestazioni mostra una pluralità di eventi: insulti diretti a delegazioni, cartelli storici imbrattati e l’allontanamento sotto scorta di gruppi bersagliati.

A Milano, ad esempio, la delegazione della Brigata ebraica ha denunciato offese e intimidazioni che hanno reso necessario il suo distacco dal corteo con la protezione delle forze dell’ordine. In più città, sindaci eletti democraticamente sono stati contestati durante gli interventi pubblici, mentre targhe e cartelli in memoria delle Foibe sono stati oggetto di danneggiamenti. Questi episodi hanno alimentato un clima di divisione più che di commemorazione.

Roma: spari contro due iscritti all’Anpi

La situazione più preoccupante si è verificata a Roma, dove una coppia iscritta all’Anpi è stata colpita da proiettili sparati presumibilmente da una pistola ad aria compressa. Secondo le ricostruzioni, un uomo in scooter ha esploso tre colpi; due proiettili hanno raggiunto il marito al collo e uno la moglie alla spalla. I due hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto, ma l’episodio ha scatenato allarme e richieste di approfondimento. La Digos ha avviato le indagini e la Procura valuta l’ipotesi di lesioni aggravate, mentre non si esclude il coinvolgimento di uffici specializzati se emergessero elementi di natura politica o terroristica.

Milano: insulti e ritiro della delegazione ebraica

A Milano la delegazione della Brigata ebraica è stata oggetto di insulti a sfondo antisemita che ne hanno reso impossibile la permanenza nel corteo. Dopo lunghe trattative la Polizia ha deciso di accompagnare il gruppo fuori dalla manifestazione, scelta contestata dalla stessa delegazione come segnale di inadeguata protezione del diritto a sfilare senza minacce. I rappresentanti della comunità ebraica hanno denunciato frasi oltraggiose e chiesto misure più incisive contro il fenomeno crescente dell’antisemitismo nelle piazze.

Reazioni istituzionali e messaggi di condanna

Le reazioni delle istituzioni sono arrivate da più parti. La presidente del Consiglio ha stigmatizzato gli episodi di intolleranza avvenuti in manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà, sottolineando come l’aggressione a chi porta una bandiera di un Paese che combatte per la propria sovranità sia inaccettabile. Il ministro dell’Interno ha elogiato la professionalità delle forze dell’ordine, ricordando l’impiego di 3280 agenti di rinforzo per garantire l’ordine pubblico nelle oltre 60 manifestazioni svoltesi su tutto il territorio nazionale, ma ha anche chiesto di isolare le frange violente e perseguire i responsabili con fermezza.

Tensioni locali e gruppi estremisti

Oltre a Roma e Milano, tensioni sono esplose in altre città come Bologna e Palermo, dove sindaci sono stati contestati durante le celebrazioni con slogan e richieste legate al conflitto internazionale in Medio Oriente. In provincia di Varese si sono registrate iniziative commemorative di militanti di estrema destra con saluti e slogan nostalgici che hanno richiamato l’attenzione sul riemergere di pratiche neofasciste. Questi episodi sollevano il tema del contrasto alle organizzazioni che propugnano ideologie proibite e della necessità di monitorare le loro azioni.

Prospettive e misure da adottare

La giornata del 25 aprile ha rimarcato la difficoltà di conciliare il diritto alla protesta con la tutela della sicurezza e della memoria collettiva. Serve un’analisi che distingua le manifestazioni legittime dalle azioni provocatorie organizzate da gruppi estremisti, rafforzando i protocolli di protezione per chi rischia intimidazioni. Le istituzioni dovranno valutare provvedimenti efficaci per prevenire derive violente, migliorare il coordinamento tra prefetture e forze di polizia e promuovere iniziative di educazione civica che difendano i valori antifascisti senza tollerare discriminazioni.