Negoziati con l'Iran sospesi e nuovi attacchi al confine libanese: cosa sta cambiando

Negoziati con l'Iran sospesi e nuovi attacchi al confine libanese: cosa sta c...

Negoziati con l'Iran sospesi e nuovi attacchi al confine libanese: cosa sta c...

Trump ha fermato la missione a Islamabad, Israele ha imposto una «linea gialla» nel sud del Libano e la Marina Usa ha sequestrato la nave iraniana Touska: i negoziati e la tregua restano in bilico

La diplomazia attorno all’Iran e le tensioni nel Levante entrano in una fase di forte incertezza. Il presidente Donald Trump ha cancellato il viaggio a Islamabad dei suoi rappresentanti, mentre sul terreno israeliano si moltiplicano le operazioni contro il movimento sciita Hezbollah e viene istituita una cosiddetta «Linea Gialla» nel sud del Libano.

Nel frattempo la Marina statunitense ha sequestrato la nave iraniana Touska nel Golfo di Oman, aumentando ulteriormente la pressione sulle relazioni tra Teheran e Washington.

Le mosse politiche e militari dei giorni recenti si intrecciano con questioni legali e costituzionali: la War Powers Resolution definisce un limite temporale per l’uso della forza senza l’autorizzazione del Congresso, una scadenza che per il caso iraniano è stata collocata tra la fine di aprile e il primo maggio, creando dibattito su come calcolare i termini.

Il panorama appare, dunque, frammentato tra trattative intermittenti e escalation locali.

Perché è stata annullata la missione a Islamabad

Secondo la Casa Bianca la decisione di non mandare in Pakistan Jared Kushner e Steve Witkoff è motivata da valutazioni pratiche e politiche: il presidente ha giudicato i viaggi lunghi e poco produttivi e ha sottolineato come, a suo avviso, la leadership iraniana sia caratterizzata da divisioni interne e scarsa chiarezza decisionale.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti dispongono di «tutte le carte» nelle trattative, aggiungendo che gli iraniani possono contattare direttamente la Casa Bianca senza necessità di spostamenti di giorni.

Reazioni della delegazione e percorso diplomatico

Dal lato iraniano parte della delegazione che seguiva il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è tornata a Teheran per consultazioni, mentre Araghchi prosegue un tour che include Oman, Pakistan e prevede una tappa a Mosca. L’alternanza di spostamenti e ritorni indica una trattativa ancora fluida: il dialogo resta possibile, ma la cancellazione del viaggio complica il calendario degli incontri e la capacità di costruire fiducia reciproca.

La «linea gialla» e la crescente pressione lungo il confine libanese

Le Forze di difesa israeliane hanno stabilito una «Linea Gialla» nel Sud del Libano, una misura ispirata alle zone di controllo applicate nella Striscia di Gaza che consente di colpire chiunque venga ritenuto una minaccia. Il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato alle IDF di intensificare gli attacchi mirati contro obiettivi di Hezbollah, mentre i media libanesi riportano nuovi raid in almeno quattro località meridionali.

Impatto sulla tregua e vittime

La tregua di dieci giorni concordata con Beirut resta formale, ma l’uso della linea di controllo e le azioni di bonifica sul terreno ostacolano la sua applicazione pratica. Un episodio significativo è stato l’attacco a una pattuglia nel sud del Libano durante operazioni di bonifica: un militare francese della missione Unifil è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti, evento che ha provocato l’accusa del presidente Emmanuel Macron contro Hezbollah, da parte sua negata.

Golfo di Oman, sequestro della nave Touska e rischi per i negoziati

Il Comando centrale Usa (Centcom) ha riferito che la nave cargo iraniana Touska è stata fermata nel Golfo di Oman con l’accusa di aver violato un blocco navale nello Stretto di Hormuz. L’operazione, secondo fonti militari, ha incluso avvertimenti, un attacco al vano motore e un successivo abbordaggio da parte di marines. Teheran ha definito l’intervento un atto di pirateria e ha minacciato una risposta rapida, aumentando la tensione proprio quando la tregua e i colloqui erano in bilico.

Connessioni tra operazioni navali e dialettica politica

Il sequestro della Touska mette in discussione la possibilità di tornare al tavolo in Pakistan e rafforza posizioni in Transatlantico e a Teheran favorevoli a un profilo più duro. In questo contesto, i dibattiti sulla War Powers Resolution complicano le scelte di Washington: la legge impone una notifica al Congresso entro 48 ore e la necessità di autorizzazione entro 60 giorni, con un’eventuale estensione di 30 giorni per il ritiro, termini interpretati in modo diverso a seconda delle fonti.

Scenari possibili e le opzioni di Washington

Alla luce degli sviluppi, la Casa Bianca può scegliere strategie diverse: sostenere che un cessate il fuoco interrompa le ostilità e riparta il conteggio temporale, ricorrere a letture costituzionali che limitino l’applicazione della War Powers o cercare un accordo con il Congresso come avvenuto in passato. Esempi storici mostrano come amministrazioni precedenti abbiano aggirato o negoziato il limite dei 60 giorni, ma l’incertezza rimane alta e la regione resta a rischio di nuove escalation.