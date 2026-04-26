Dopo giorni di tempo e clima tipicamente estivo, sull’Italia le cose stanno per cambiare. In arrivo infatti una nuova ondata di maltempo che coinvolgerà diverse regioni. Ecco le previsioni aggiornate.

Previsioni meteo Italia: stop al cado estivo?

L’alta pressione ha garantito sull’Italia tempo stabile e caldo, tanto in molti, in questo weekend del 25-26 aprile, si sono anche con cessi un tuffo in mare.

Le cose però stanno per cambiare, in quanto la penisola sta per essere raggiunta da una nuova ondata di maltempo che porterà non solo piogge e temporali ma anche un abbassamento delle temperature. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo aggiornate per i prossimi giorni.

Meteo, piogge e temporali in arrivo sull’Italia: le previsioni

Come visto l’Italia sta per essere colpita da una nuova ondata di maltempo. Iniziamo dalla giornata di domani, lunedì 27 aprile. Il cielo sarà sereno un pò ovunque per gran parte della giornata poi, a partire dal tardo pomeriggio, arriveranno i primi temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Martedì 28 aprile avremo piogge e temporali al Nord, mentre al Sud il cielo rimarrà sereno.

Mercoledì 28 aprile forti temporali e grandinate al Nord, tempo instabile al Centro e prime piogge al Sud. Giovedì 30 piogge al Centro-Sud.