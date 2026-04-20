L’alta pressione che ci ha accompagnato per diversi giorni sta per lasciare spazio a un clima più fresco e instabile. Vediamo insieme le previsioni meteo per la settimana.

Previsioni meteo: temperature in calo sull’Italia

L’alta pressione, che rimane salda sull’Europa Occidentale, sta per essere insidiata da infiltrazioni di aria fresca in arrivo dai Balcani che porterà a un lieve calo delle temperature sull’Italia.

Sono stati giorni da temperature quasi estive, ora invece si torna alla normalità, con temperature in linea con il mese di aprile. In particolare al Nord non si toccheranno più, come nei giorni passate, i 25 o i 26 gradi. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni.

Meteo, le previsioni della settimana: temporali in arrivo

Come detto le temperature caleranno leggermente nel corso di questa settimana, soprattutto al Nord. Ma, come sarà il tempo? Lunedì 20 e martedì 21 aprile avremo un tempo variabile al Centro-Nord, con qualche pioggia possibile sul Nord-Ovest, mentre il bel tempo rimarrà al Sud. A partire da mercoledì 22 aprile l’instabilità raggiungerà anche il Sud con piogge e possibili temporali.

Da venerdì 24 il tempo comincerà a tornare stabile su tutta Italia. Ci si aspetta dunque un 25 aprile 2026 di bel tempo.