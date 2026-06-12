Crisi a Westminster: perché John Healey ha lasciato il dicastero della Difesa

Crisi a Westminster: perché John Healey ha lasciato il dicastero della Difesa

Le dimissioni di John Healey segnano un altro colpo per l'esecutivo laburista: il ministro parla di un aumento della spesa militare insufficiente e richiama gli impegni presi sul fronte della sicurezza, mentre Keir Starmer ribadisce «non avere intenzione di andarsene» e prepara la propria difesa politica

La politica britannica vive una fase di forte turbolenza dopo l’addio del ministro della Difesa John Healeyche ha presentato le dimissioni motivandole con un profondo contrasto sul piano di investimento per la difesa e sui livelli di spesa previsti. In questo clima, il premier Keir Starmer ha replicato pubblicamente di non avere intenzione di andarsene e di voler completare il mandato per cui è stato eletto, ma ha anche chiarito di essere pronto ad affrontare eventuali sfide interne.

Perché Healey ha lasciato: numeri e obiettivi contestati

Nella lettera di dimissioni Healey ha evidenziato una divergenza centrale: il piano ricevuto prevedeva un incremento della spesa pari allo 0,08%cifra che l’ex ministro ha giudicato del tutto insufficiente rispetto alle esigenze operative e strategiche. Healey ha richiamato gli impegni presi dal governo in aree sensibili, tra cui la guida della missione multinazionale nello Stretto di Hormuzla leadership di una missione della Nato nell’Artico e il sostegno all’Ucrainacon la prospettiva di una presenza di truppe britanniche dopo un accordo sul cessate il fuoco.

Secondo Healey, senza un piano credibile per portare la spesa al 3,5% del Pil entro il 2035la preparazione delle Forze armate rischierebbe di ridursi, con conseguenze sulla sicurezza del Paese e sulla protezione del personale operativo.

Il confronto sui target di spesa

Il dibattito politico si concentra sui numeri: Healey ha sottolineato che il percorso delineato dal governo non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi attesi, ipotizzando uno scenario in cui la spesa salirebbe al solo 2,68% del Pil nel 2030invece dell’obiettivo accelerato richiesto da alcuni esponenti.

Questo scollamento tra ambizione politica e documenti finanziari ha alimentato la crisi, portando alla decisione estrema del ministro di abbandonare il ruolo.

Le ripercussioni politiche interne e il calendario ravvicinato

Le dimissioni di Healey seguono quelle di altri membri dell’esecutivo e arrivano in un momento particolarmente delicato per il governo laburista. Il premier ha subito crescenti critiche sull’autorevolezza e sulla capacità di tenere insieme il partito, mentre la lista dei ministri e deputati che si sono allontanati dall’esecutivo si è allungata nelle ultime settimane, inclusi passaggi significativi avvenuti a metà maggio. In questo contesto, l’esito di una elezione suppletiva a Makerfield potrebbe avere effetti concreti sulla tenuta interna: se il candidato laburista, il sindaco di Manchester Andy Burnhamdovesse entrare in Parlamento, ha già annunciato l’intenzione di sfidare la leadership.

Agenda internazionale: impegni a breve termine

Sul piano esterno, la crisi arriva in un momento in cui il Regno Unito è chiamato a impegni diplomatici e di sicurezza. Il premier dovrà partecipare a incontri in Francia per appuntamenti del G7 e si prevede la sua partecipazione al vertice della Nato a Ankara all’inizio di luglio. Questi impegni mettono ulteriore pressione sull’esecutivo, che deve mantenere credibilità internazionale mentre gestisce le fratture interne.

La reazione politica è stata immediata: l’opposizione ha definito le dimissioni come un segnale della fragilità del governo, mentre esponenti internazionali hanno ricordato l’importanza di mantenere investimenti stabili nella difesa. La questione della capacità del governo di tradurre impegni politici in risorse finanziarie concrete è ora al centro del confronto pubblico.

Implicazioni per la difesa e l’industria militare

La suspense sul piano di investimento ha effetti anche sull’industria della difesache da tempo lamenta l’incapacità di programmare commesse e investimenti a lungo termine in assenza di cifre certe. Il rinvio e le incertezze creano problemi operativi e finanziari per le aziende coinvolte nella produzione e nel supporto logistico, con il rischio di perdere slancio proprio mentre la situazione geopolitica richiede maggiore attenzione.

Healey era considerato una figura autorevole nella governance della difesa e un sostenitore del rafforzamento del sostegno a Kiev; la sua uscita pesa sia per il valore politico che per la perdita di un referente riconosciuto nelle relazioni internazionali e industriali. La disputa sul livello e sulla tempistica della spesa rimane l’elemento cruciale che il governo dovrà affrontare per ricostruire fiducia interna ed esterna.

Di fronte alle pressioni, Starmer ha ribadito la volontà di proseguire il mandato e di non triggerare elezioni interne per la leadership, affermando la determinazione a completare il lavoro iniziato nel 2026. Tuttavia, la prospettiva di sfide interne e l’avvicinarsi di consultazioni politiche e vertici internazionali mantengono aperto il dibattito sulla leadership e sulla strategia del governo nelle prossime settimane.