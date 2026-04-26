Bel tempo e caldo domenica, temporali in arrivo dalla settimana successiva

Domenica porta un clima quasi estivo su molte città del Centro e del Nord, ma tra martedì 28 e giovedì 30 aprile è atteso un aumento dell' instabilità che riporterà piogge e temporali in alcune regioni

La settimana meteorologica inizia con un netto contrasto: sole e temperature elevate per il periodo appena prima di un riassestamento atmosferico che ristabilirà la classica variabilità primaverile. Per la giornata di Domenica 26 aprile è prevista una prevalenza di cielo sereno su gran parte della Italia, con un aumento termico specialmente nelle regioni del Centro e del Nord, dove i termometri potranno toccare i 26-27°C nelle ore più calde.

Si tratta di un quadro favorevole per chi desidera attività all’aperto, benché non manchino eccezioni locali.

Sull’estremo nord-ovest, in particolare in Liguria, si attenderà il passaggio di nubi basse determinate dall’afflusso di correnti umide meridionali: queste velature non dovrebbero provocare precipitazioni significative ma renderanno il cielo più grigio e le temperature leggermente inferiori rispetto al resto del Paese.

L’analisi del fenomeno fatta dal meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it sottolinea come si tratti di una situazione transitoria, preludio però a un cambiamento più ampio atteso nei giorni successivi.

Che cosa cambierà con l’inizio della settimana

Con l’avvio della nuova settimana l’assetto barico diventerà meno stabile: aria più fresca da est inizierà a incunearsi sul territorio nazionale e incrementerà l’instabilità, soprattutto in corrispondenza dei rilievi e delle zone interne.

Questo passaggio segna il ritorno della variabilità primaverile, caratterizzata da alternanza tra fasi soleggiate e brevi episodi perturbati. Non si tratta di una rimonta fredda duratura, ma di una parentesi capace di generare rovesci e qualche temporale in modo sparso, con intensità e localizzazione variabili.

Timeline delle perturbazioni

Secondo le previsioni più aggiornate, tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile sono possibili piogge sparse e occasionali temporali sul Centro e sul Nord, concentrati principalmente sui settori interni e montuosi. Nella giornata di giovedì 30 l’area instabile potrebbe estendersi verso il Sud, con maggiore attenzione alle coste adriatiche, dove sono attesi rovesci più frequenti. È una dinamica tipica della stagione: gli apporti d’aria più fresca incontrano masse d’aria più calda rimaste al suolo, innescando convettività.

Impatto pratico per le diverse regioni

Per chi vive nel Nord, la domenica sarà l’occasione per approfittare del bel tempo, ma bisognerà restare vigili dal pomeriggio di lunedì 27 quando è prevista un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche rovescio sui rilievi. Nel Centro il clima rimarrà stabile fino a martedì, con pomeriggi caldi e soleggiati e un rischio di pioggia in aumento sui monti nella seconda parte della giornata. Al Sud le giornate iniziali saranno per lo più assolate e più calde rispetto alla media stagionale, salvo un possibile peggioramento giovedì 30 che potrebbe interessare soprattutto le zone adriatiche.

Consigli e precauzioni

Anche se non si profila un peggioramento esteso, è consigliabile consultare i bollettini locali e tenere d’occhio gli aggiornamenti, soprattutto per chi pianifica attività sensibili alle condizioni meteo. In presenza di temporali conviene evitare escursioni in quota, attivare le precauzioni per possibili precipitazioni intense e prestare attenzione a fenomeni locali come fulmini e grandinate occasionali. L’uso di app e servizi meteo aggiornati può aiutare a orientare decisioni su spostamenti e eventi all’aperto.

Tendenza a breve termine: il Primo Maggio

Le proiezioni a breve termine indicano un miglioramento dopo la fase di instabilità: le ultime analisi suggeriscono che per il Primo Maggio l’instabilità dovrebbe attenuarsi, con una nuova rimonta dell’alta pressione che ristabilirà condizioni più uniformi e soleggiate su buona parte della Penisola. Resta comunque opportuno seguire gli aggiornamenti meteorologici per eventuali ritocchi alle previsioni, ma l’orientamento generale vede un rapido esaurimento dei fenomeni perturbati e un ritorno a condizioni meteorologiche più stabili.