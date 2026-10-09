Gravissimo episodio quello denunciato da un cameriere di 22 anni che sarebbe stato aggredito dalla security di Fedez dopo aver scattato una foto al rapper in una discoteca di Milano. Sono in corso le indagini.

Milano, la denuncia di un cameriere: “Picchiato per una foto dalla security di Fedez”

Un cameriere di 22 ann i sarebbe stato picchiato, nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre scorsi, per aver scattato una foto a Fedez.

Il fatto sarebbe accaduto all’interno di una discoteca a Milano, in zona Certosa. Recatosi all’ospedale di Sesto San Giovanni per farsi medicare, il 22enne avrebbe riportato una prognosi di tre giorni. Il cameriere avrebbe poi presentato denuncia alla polizia, secondo quanto riportato dai quotidiani Corriere della Sera e Il Giorno.

Stando appunto a quanto riportato, il giovane cameriere avrebbe scattato una foto a Fedez con lo smartphone con gli addetti alla sicurezza del locale e la security dello stesso rapper che gli avrebbero chiesto di cancellare la foto. Secondo la versione del ragazzo, lo scatto sarebbe stato subito cancellato. La storia non sarebbe però finita qui, con i buttafuori che gli avrebbero strappato il cellulare per consegnarlo a chi era in compagnia di Fedez e lo avrebbero anche picchiato.

Un testimone avrebbe poi chiamato il 112 ma all’arrivo dei Carabinieri i protagonisti della vicenda si sarebbero allontanati. I buttafuori avrebbero però confermato il parapiglia sostenendo il coinvolgimento dello staff di Fedez.

“Gli scatta una foto e scoppia il caos”, cameriere picchiato dalla security di Fedez: indagini in corso

Sono in corso le indagini per capire che cosa sia successo circa una settimana fa in una discoteca milanese in zona Certosa, dove un cameriere di 22 anni sarebbe stato picchiato per aver scattato una foto a Fedez. Il giovane avrebbe presentato denuncia, con gli inquirenti che avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale. Nei prossimi giorni dovrebbero anche ascoltare i dipendenti della discoteca al fine di fare un pò di chiarezza su quanto avvenuto.