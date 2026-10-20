Fedez e il post sugli scontri a Milano: la frecciata a Marracash e Ghali

Fedez e il post sugli scontri a Milano: la frecciata a Marracash e Ghali

Scontri a Milano, Fedez interviene nel dibattito e lancia una frecciata a Marracash e Ghali. Nel mirino del rapper il sostegno alle proteste e le contraddizioni degli artisti che promuovono modelli di successo basati sul lusso.

Gli scontri a Milano alimentano il confronto tra Fedez, Marracash, Ghali e Nayt sul ruolo degli artisti nelle proteste e sulle disuguaglianze sociali. Con un lungo post pubblicato su Instagram, Fedez critica i colleghi che si sono schierati al fianco dei manifestanti, sollevando interrogativi sulle contraddizioni di un mondo musicale che celebra il lusso e il successo economico.

Alle sue parole risponde Nayt, che contesta la sua interpretazione e difende la possibilità di sostenere le rivendicazioni sociali senza secondi fini.

Fedez contro Marracash e Ghali, la polemica sulle proteste a Milano

Fedez interviene nel dibattito sugli scontri e sugli atti di vandalismo avvenuti a Milano, criticando alcuni colleghi del mondo rap che hanno espresso solidarietà ai manifestanti.

In un lungo intervento pubblicato sui social attraverso la pagina Instagram di Pulp Podcast, il rapper riflette sulle disuguaglianze economiche e sul rapporto tra la rabbia delle periferie e i modelli di successo basati sull’ostentazione della ricchezza. Le sue parole arrivano dopo le prese di posizione di artisti come Marracash, che ha sostenuto che «con le buone non cambi le cose», e Ghali, intervenuto per distinguere le manifestazioni pacifiche dagli episodi di violenza.

«Pensiamo a coloro che stanno manifestando pacificamente perché è quello che conta. Non distraiamoci troppo», ha dichiarato quest’ultimo.

Scontri a Milano, Fedez lancia una stoccata a Marracash e Ghali: cosa ha detto

Nel suo ragionamento, Fedez parte dalla propria esperienza personale per spiegare il legame tra il rap, il riscatto economico e il desiderio di mostrare agli altri i risultati raggiunti. «Conosco bene la parabola tipica del rap, che ti porta dal niente a esibire status symbol», scrive, ricordando anche «la frustrazione di una casa brutta in periferia, di un lavoro o di una scuola del c***o, di non poterti comprare niente di bello». Il rapper riconosce quindi il valore simbolico delle vetrine del centro di Milano, che possono rappresentare per alcuni giovani tutto ciò che non riescono a permettersi. La sua critica si rivolge però agli artisti e ai personaggi pubblici che sostengono le proteste senza interrogarsi sul proprio ruolo nella diffusione di determinati modelli di consumo. «A promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti», osserva. Da qui la contestazione nei confronti di chi, secondo Fedez, rischia di trasformare il malcontento sociale in uno strumento per ottenere visibilità: «I manifestanti non sono Pokémon da scagliare per il proprio tornaconto per cercare di intercettare nuove audience». Il messaggio finale è rivolto direttamente ai ragazzi, invitati a riconoscere le contraddizioni di chi si schiera pubblicamente al loro fianco.

Nayt replica alle parole di Fedez

Le parole di Fedez hanno suscitato reazioni anche da parte di Nayt, che ha contestato l’interpretazione del collega sul sostegno dei rapper alle proteste. Secondo l’artista romano, non tutte le prese di posizione pubbliche devono essere ricondotte alla ricerca di visibilità o a un interesse personale. Nella sua riflessione, Nayt critica quella che considera una semplificazione delle motivazioni di chi sceglie di schierarsi al fianco degli altri, anche dopo aver commesso errori o attraversato contraddizioni. La replica si concentra in particolare sulla frase «banalizzazione di un ragazzo disilluso che non sa cosa sia davvero l’amore e le sue contraddizioni», con cui contesta a Fedez di proiettare sugli altri il cinismo del proprio ambiente. Il confronto si sposta così sul significato dell’impegno sociale degli artisti e sulla possibilità di sostenere una causa senza essere necessariamente accusati di perseguire un tornaconto.

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