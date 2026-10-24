Il 24 ottobre la Lega ha ospitato a Milano un congresso straordinario, riunendo esponenti nazionali e regionali. Tra i presenti spiccava la figura di Massimiliano Romeo, spesso definito il dissidente interno del partito per le sue posizioni più autonomiste. L’incontro è stato teatro di un acceso dibattito sulla direzione futura della formazione, con molteplici interventi che hanno messo sotto i riflettori la tensione tra le diverse correnti.

Nel cuore della discussione, il senatore Marco Dreosto, anche segretario del Carroccio in Friuli Venezia Giulia, ha preso la parola. Dreosto ha aperto il suo intervento con una frase che ha subito catturato l’attenzione dell’audience: Credo che ci distrugge il correntismo. Con queste parole ha voluto evidenziare quanto, a suo avviso, la tendenza a gruppi di pressione interne stia indebolendo l’unità del partito.

Le parole di Dreosto contro il correntismo

Dreosto ha poi ribadito il suo sostegno chiaro, aperto e leale a Matteo Salvini, sottolineando che la leadership del segretario nazionale resta fondamentale per la strategia della Lega a livello nazionale. Il senatore ha aggiunto, guardando verso la platea, che vede il proprio capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, con cui ha collaborato a Roma fianco a fianco.

Tuttavia, ha precisato che “non si può mettere in discussione un segretario per diatribe personali interne trasformandole in un dibattito nazionale”.

Difesa esplicita di Matteo Salvini

L’intervento è proseguito con una difesa esplicita del leader: Dreosto ha affermato che la priorità è “il bene della Lega”. Ha descritto la dialettica interna come “linfa democratica”, ma ha avvertito che una rincorsa alla critica incessante, soprattutto quella alimentata dai media, “indebolisce la nostra credibilità e i risultati sul territorio”. Il discorso è stato accolto da un evidente applauso, segnale della forte affinità con il messaggio profuso.

Implicazioni per l’unità interna della Lega

Le dichiarazioni di Dreosto hanno innescato una riflessione più ampia sull’equilibrio tra autonomia regionale e coerenza nazionale. Il riferimento al correntismo suggerisce una preoccupazione per la frammentazione interna, soprattutto in presenza di figure come Romeo, il cui operato è stato più critico nei confronti della direzione centrale. L’appello di Dreosto a contenere le “diatribe personali” mira a preservare la credibilità del partito di fronte agli elettori, evitando che dispute interne vengano trasformate in campagne mediatiche.

Nel complesso, il dibattito tenutosi a Milano ha messo in luce la tensione tra la necessità di discussione interna e il pericolo di vedere le divergenze trasformate in scenari di rottura pubblica. La risposta positiva del pubblico indica che gran parte della base aderisce all’invito di Dreosto a mantenere la disciplina di partito, pur riconoscendo l’importanza di un confronto costruttivo.