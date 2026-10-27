“Lo vuole la Procura”, caso Garlasco: cosa succede ad Andrea Sempio

A "Mattino 5", il giornalista Emanuele Canta ha riferito che la Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, considerato il colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Possibili novità in vista per quanto riguarda il delitto di Garlasco, con la Procura di Pavia che starebbe per chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, in quanto secondo loro colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi.

Caso Garlasco, la Procura pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio

Il caso Garlasco continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta, ovvero il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Secondo quanto riferito dal giornalista di “Mattino 5″ Emanuele Canta, i magistrati della Procura di Pavia avrebbero concluso l’esame delle consulenze presentate dalla difesa di Sempio e si preparerebbero a trasmettere al giudice per l’udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio.

Stando alle informazioni riportate, ciò potrebbe avvenire entro i prossimi dieci giorni. La richiesta di rinvio a giudizio arriverebbe circa un anno e mezzo dopo la riapertura delle indagini su Sempio, già indagato senza esiti nel 2017. Sempre secondo quanto riportato, gli inquirenti riterrebbero solido il quadro accusatorio e, ai fini delle proprie valutazioni, non considererebbero determinanti gli approfondimenti tecnici depositati dalla difesa dell’indagato per la morte di Chiara Poggi.

Caso Garlasco, pronta la revisione del processo per Alberto Stasi?

Come appena visto, a “Mattino 5″ Emanuele Canta ha riferito che la Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio e che ciò potrebbe avvenire entro i prossimi dieci giorni. Di pari passo, la difesa di Alberto Stasi, a oggi unico colpevole accertato dalla legge per l’uccisione di Chiara Poggi, sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo. Queste intanto erano state le parole di Sempio a “Storie Italiane”: “Ho paura che al termine di questo percorso possa esserci una condanna. Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma devi riuscire a dimostrarle in un’aula. Da un lato cerco di non pensarci, dall’altro, e non è presunzione, ma convinzione cieca, non riesco a vedere che vadano a finire in quella direzione.”