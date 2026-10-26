Leonardo Maria Del Vecchio punta al Fatto Quotidiano: Travaglio rischia di diventare suo dipendente?

Leonardo Maria Del Vecchio starebbe preparando l'assalto a Il Fatto Quotidiano. Il progetto però incontrerebbe l'opposizione dei soci fondatori di Seif, che rappresentano la maggioranza del capitale e hanno dichiarato di non voler cedere le proprie partecipazioni né aderire all’eventuale Opa.

Lmdv Media, ovvero la società di Leonardo Maria Del Vecchio, pare intenzionata a voler comprare Il Fatto Quotidiano: prospettata un’offerta da 7,15 milioni per il delisting. Ma ecco tutti i dettagli.

Leonardo Maria Del Vecchio vuole compare Il Fatto Quotidiano: l’offerta

Lmdv Media, ovvero la società di Leonardo Maria Del Vecchio, vorrebbe comprare Il Fatto Quotidiano.

La notizia arriva giusto in seguito all’acquisizione della partecipazione di maggioranza di En, che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Qn. E’ lo stesso giornale diretto da Marco Travaglio ha ricostruire il tentativo di Del Vecchio di comprarsi Il Fatto. Il Cda di Lmdv Media, si legge, “ha deliberato di autorizzare un’attività di due diligence su informazioni relative alla società editrice Seif per promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting” .

In poche parole, l’esito positivo dell’operazione avrebbe valutato le azioni a 0,286 euro, per un totale di 7.152.860 euro. Dentro pare che ci sarebbe stato anche un premio pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Seif al 23 ottobre. Nella nota di Lmdv viene evidenziato come l’offerta sia volta a consentire l’integrazione nel gruppo Lmdv del know-how e dei “risultati conseguiti dall’emittente nell’innovazione digitale e tecnologica relativa in particolare ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale”.

Si propone quindi di aiutare nella crescita e nel rafforzamento di Seif, “nonché al mantenimento della relativa linea editoriale.“

Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare Il Fatto Quotidiano: la risposta di Seif

Come abbiamo appena visto, ci sarebbe stato un tentativo da parte di Leonardo Maria Del Vecchio di comprare Il Fatto Quotidiano. Gli azionisti fondatori del giornale avrebbero però declinato l’offerta. Ricordiamo che i soci fondatori sono: Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d’Aprile. A dire pubblicamente “no” ci sarebbe anche una delle firme più seguite, ovvero Selvaggia Lucarelli. Si legge anche che il Consiglio di Amministrazione di Seif si riunirà nei prossimi giorni al fine di “esaminare il contenuto del comunicato Lmdv Media e della comunicazione ricevuta dai soci fondatori.”