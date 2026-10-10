Ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast, Leonardo Maria Del Vecchio si racconta senza filtri: dalle oltre duemila donne al rapporto con il padre, fino alle difficoltà personali e alle rivelazioni sul suo passato professionale e familiare.

Leonardo Maria Del Vecchio si racconta senza filtri a Fedez e Mr Marra nell’ultima puntata di Pulp Podcast, tra rivelazioni sulla sua vita sentimentale, il rapporto con il padre e i momenti più difficili del passato. L’imprenditore ha dichiarato di aver avuto oltre duemila donne e ha parlato apertamente anche della sua esperienza in Luxottica e del rapporto con la ricchezza.

Leonardo Maria Del Vecchio a Pulp Podcast: la confessione sulle donne e il rapporto con il padre

Leonardo Maria Del Vecchio si mette a nudo davanti a Fedez e Mr Marra nell’ultima puntata di Pulp Podcast, di cui è stato diffuso sui social un estratto. Il giovane imprenditore, figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, affronta diversi aspetti della propria vita, dagli affari alle relazioni sentimentali, passando per le difficoltà personali che hanno segnato il suo percorso.

Tra le dichiarazioni che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quella sulle sue esperienze con le donne: «Ho fatto l’amore con più di duemila donne e il 90% le ho conquistate cantando Hero», racconta. Il riferimento musicale non è del tutto chiaro, poiché Hero è anche il titolo di un celebre brano di Mariah Carey, mentre Heroes è una canzone di David Bowie.

Nel corso della conversazione, Del Vecchio non risparmia neppure le critiche al mondo dell’alta finanza e ai suoi protagonisti. «La maggior parte dei miliardari sono dei cog…ni», afferma, prima di parlare dei suoi beni personali e, in particolare, dei due yacht battenti bandiera italiana che possiede. Uno dei due, spiega, sarebbe destinato alla vendita, tanto da rivolgersi direttamente agli ascoltatori: «Tra l’altro se qualcuno che ci ascolta vuole fare un’offerta…». Un passaggio che restituisce il tono informale dell’intervista, nella quale l’imprenditore alterna ironia e confessioni personali, senza limitarsi a parlare del proprio patrimonio.

Tra i passaggi più intimi dell’intervista c’è quello dedicato al padre, figura centrale nella storia familiare e imprenditoriale. Del Vecchio ne parla con parole che evidenziano una distanza sul piano affettivo: «Un uomo che ci ha dato tutto, non l’amore». Una riflessione che mette in luce il contrasto tra la ricchezza materiale e il bisogno di vicinanza emotiva. Quando Fedez gli chiede perché abbia deciso di condividere pubblicamente aspetti così personali, l’imprenditore risponde: «Nessuno, ma non c’è nessuno che lo dice». E aggiunge: «Sono qui a far vedere l’altra parte, quella che nessun ceo o ufficio stampa mi avrebbe consigliato di fare». Una scelta con cui intende mostrare anche gli aspetti meno conosciuti della propria esperienza, lontani dall’immagine pubblica legata al cognome e al patrimonio familiare.

Leonardo Maria Del Vecchio si racconta a Fedez: l’uscita da Luxottica e i momenti più difficili

Durante il podcast si parla anche del suo percorso professionale e dei rapporti con i dipendenti. Del Vecchio, che ha recentemente lasciato tutti gli incarichi all’interno di Luxottica, rivendica il proprio approccio alla gestione aziendale: «Non ho mai licenziato nessuno, se non i manager». Poi aggiunge, riferendosi alle polemiche legate alla sua posizione: «Miliardario, figlio di papà quello che volete, io esco dall’azienda e subito chiama la Cgil». Fedez lo definisce «genio, playboy, filantropo», sintetizzando così alcuni dei tratti emersi nel corso della conversazione. Il racconto si conclude con un riferimento ai periodi più bui della sua vita e al ruolo avuto dalle sostanze: «Quel buio veniva colmato anche dalla droga». Una confessione che amplia il quadro personale dell’imprenditore, mostrando le difficoltà vissute al di là del successo economico e professionale.

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