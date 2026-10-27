Futuro Nazionale ha tenuto un incontro intitolato «Destra sociale» nel Complesso Vincenziano di Napoli; i Missionari Vincenziani chiariscono che la concessione degli spazi non equivale a patrocinio e ribadiscono il loro impegno sociale fondato sul Vangelo.

Un appuntamento politico ha richiamato attenzione e chiarimenti a Napoli: martedì 27 ottobre il coordinamento campano di Futuro Nazionale ha organizzato nel Monastero dei Vincenziani un incontro intitolato «Destra sociale» con la partecipazione annunciata di Gianni Alemanno. La scelta del complesso, sito nel cuore del Rione Sanità, ha innescato un rapido intervento della comunità religiosa che ospita l’edificio.

Il Complesso Monumentale Vincenziano, nato su strutture antiche legate ai Padri Crociferi, ospita da secoli attività religiose e civiche. Nell’occasione la Congregazione della missione – rappresentata dai Missionari Vincenziani – ha pubblicato una nota per chiarire la natura dell’accoglienza e la distanza dalle posizioni politiche dell’evento.

La precisazione dei Missionari Vincenziani sulla concessione degli spazi

Nella comunicazione ufficiale i religiosi hanno voluto evitare equivoci ribadendo che «la nostra realtà non ha preso parte all’organizzazione dell’iniziativa», né ne condivide i contenuti o le finalità. La concessione degli spazi — spiegano — è avvenuta secondo la prassi con cui il complesso ospita iniziative culturali, civiche e associative nel Rione Sanità. In altre parole, l’uso del nome Monastero dei Vincenziani nella promozione non implica un coinvolgimento della comunità religiosa.

Distinzione tra ospitalità e adesione politica

I Missionari hanno sottolineato che la disponibilità delle sale non costituisce né patrocinio né adesione alle idee dei promotori. La nota prosegue specificando che la comunità si dissocia da «ogni contenuto, dichiarazione o proposta che non sia conforme al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa». Questo chiarimento mira a separare il diritto all’uso degli spazi dalla condivisione di messaggi politici.

Contesto politico dell’incontro e ospiti previsti

L’appuntamento, promosso dal coordinamento regionale, prevedeva la presenza di rappresentanti locali del movimento politico: Enzo Perez (responsabile delle Municipalità di Napoli), Mimmo De Mattia (referente del comitato Napoli numero ), il coordinatore provinciale Ciro Borriello e il coordinatore regionale Lello Di Capua. Il programma includeva anche, in mattinata, un confronto di Gianni Alemanno con le rappresentanze sindacali della Polizia Penitenziaria presso la sede del partito al Centro Direzionale.

La scelta di convocare un evento pubblico in un complesso monumentale ha potuto generare aspettative e critiche: la collocazione nel Monastero dei Vincenziani ha un evidente valore simbolico e storico, ma la comunità che gestisce il luogo ha sentito la necessità di chiarire i confini tra ospitalità degli spazi e identità istituzionale.

Il richiamo al carisma e alla storia della Congregazione

I Missionari Vincenziani hanno richiamato il carisma di San Vincenzo de’ Paoli, ricordando che «dal 1625» la loro missione pone al centro il servizio ai poveri e agli ultimi. La nota ribadisce che «il nostro impegno sociale nasce dal Vangelo, non da un’appartenenza ideologica» e che la pratica della comunità si fonda sulla dignità inviolabile di ogni persona, sull’accoglienza dello straniero e del migrante e sulla solidarietà verso i più fragili.

Nel testo i religiosi precisano che ogni visione che contrapponga le persone o selezioni chi è degno di essere accolto è «lontana dal nostro modo di intendere la carità». Questa presa di posizione compone un confine etico rispetto ad alcune piattaforme politiche che enfatizzano identità nazionali o criteri selettivi.

Impatto locale e attenzione pubblica

Alla luce delle dichiarazioni ufficiali la comunità vincenziana ha cercato di bilanciare l’apertura delle strutture con la tutela della propria immagine e missione sociale. L’episodio mette in evidenza come scelte logistiche — la disponibilità di sale e spazi per incontri — possano trasformarsi in questioni simboliche quando coinvolgono luoghi carichi di storia e di valori religiosi.

Il caso napoletano mostra la delicatezza del rapporto tra istituzioni religiose e iniziative politiche: porte aperte per l’uso culturale e associativo, ma distanze nette quando si tratta di posizioni normative o di schieramenti. L’evento ha dunque svolto, oltre al ruolo politico, anche la funzione di stimolare un confronto pubblico sul senso dell’accoglienza e dell’impegno sociale nel tessuto urbano di Napoli.