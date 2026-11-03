Nel giro di una giornata, la leggenda della canzone italiana Iva Zanicchi ha riaperto il dibattito su una questione di galateo televisivo. Dopo aver liberato un commento colorito contro Mediaset durante la puntata di Domenica In, la cantante ha pubblicamente chiesto scusa per la parola “forte”, ma senza cancellare la sostanza del suo rimprovero.

Il episodio è avvenuto mentre la trasmissione, condotta da Mara Venier, ospitava anche Samuel Peron. Zanicchi, che per undici anni ha curato il celebre quiz Ok! Il Prezzo è Giusto, ha espresso il proprio disappunto per non essere stata informata del ritorno del programma, destinato ora a essere condotto da Ilary Blasi.

Scuse pubbliche e conferma del dissidio con Mediaset

Nel suo intervento, la cantante ha detto: “Mi scuso per la parola ‘forte’ che ho usato e che avrei potuto evitare”. Ha poi precisato di rimanere “schietta e sincera come sempre” e di mantenere intatto il pensiero alla base della sua critica. Iva Zanicchi ha sottolineato che, considerando il lungo rapporto con la rete e la conduzione di Ok! Il Prezzo è Giusto per undici anni, si aspettava almeno una telefonata di cortesia prima che la notizia fosse resa pubblica.

Il commento su ‘Domenica In’ e la reazione di Mara Venier

Il tono acceso della cantante ha portato a un momento di tensione in studio. “Andate a fa***o, va!”, ha concluso, provocando una risata generale ma anche l’intervento di Mara Venier, che ha osservato: “Ti prendi tutte le responsabilità”. Nonostante l’umorismo, la frase è stata ampiamente ripresa sui social, dove gli utenti hanno diviso le opinioni tra difensori della trasparenza e critici del linguaggio crudo.

Il ritorno di ‘Ok! Il prezzo è giusto’: indiscrezione o annuncio ufficiale?

La stampa di settore ha segnalato che la notizia del ritorno del format, con Ilary Blasi al timone, proviene da una indiscrezione di Dagospia. Nessun comunicato formale è stato ancora diffuso da Mediaset, il che rende plausibile l’ipotesi che il gruppo stia valutando il modo migliore per informare i volti storici del programma.

Secondo alcune voci, Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver pensato a un semplice “promo” o a un cameo per Iva Zanicchi nella prima puntata, ma la mancanza di una telefonata diretta ha alimentato il senso di amarezza della cantante. Nel frattempo, la nuova conduttrice ha ricevuto apprezzamenti da Zanicchi, che ha definito Ilary “una donna meravigliosa” capace di portare lo show al successo.

Il caso mette in luce il delicato equilibrio tra tradizione televisiva e rispetto dei rapporti personali con i collaboratori storici. Iva Zanicchi resta coerente con il suo stile diretto, mentre Mediaset dovrà gestire le percezioni di un pubblico attento sia al contenuto che ai gesti di cortesia verso i volti che hanno costruito il marchio.