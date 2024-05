Giulia Pauselli ha rifatto il seno e ha condiviso con i fan la sua scelta. La compagna di Marcello Sacchetta, diventata mamma per la prima volta nel 2022, ha deciso di andare sotto i ferri perché aveva bisogno di tornare a sentirsi bella.

Qualche giorno fa, Giulia Pauselli si è mostrata sui social ricoverata presso la Clinica Parioli di Roma. La ballerina professionista ha spiegato ai fan di aver rifatto il seno. Nello specifico, si è sottoposta ad una mastoplastica additiva, correttiva e liposcultura con renuvion. Questo intervento consente di ridare tono alla pelle tramite la contrazione delle fibre collagene con risultati evidenti nell’immediato e duraturi.

Via social, Giulia Pauselli ha spiegato:

“Questa è una storia d’amore e di cambiamenti. Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o, forse, sarebbe meglio dire ‘di petto’. Guardo questa immagine fatta di ricordi, un racconto breve, impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso d’amore e gratitudine immenso per l’esperienza che la vita mi ha donato ma, oggi, un regalo me lo faccio io. Non è un ‘adv’ ma solo una storia di cambiamenti, d’amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle! Grazie al dottore e al suo team gentilissimo e dolcissimo!”.